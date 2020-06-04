Антон Кучухидзе: Почему законопроект об игорном бизнесе могут ветировать?

Заседание Финансового Комитета по подготовке законопроекта 2285-д ко второму чтению – это пример неэффективной работы депутатов.

К сожалению, все идет по самому худшему сценарию: законопроект о легализации игорного бизнеса могут ветировать. Почему? Потому что депутаты (при системной разрушительной работе лотерейного пула) решили вообще не учитывать предложения от имени Президента Украины относительно того, что не нужна специальная государственная Комиссия для регулирования азартных игр, особенно с такими размытыми полномочиями. От Офиса простых решений прямо сказали, что подходы, которые продвигает Финансовый Комитет, имеет коррупционный дух. Но верным слугам лотерей все равно на всех, у них стоит одна задача – сорвать легализацию и сохранить монополию лотерей. Вот с ней то, он успешно справляется, ибо лотерею все-таки выносят в отдельный закон, что является полным бредом и сохраняется угроза дублирования всех видов азартных игр непосредственно лотереями. Мы наблюдаем за возрождением Космолотов.

Вскрылась еще одна проблема, только дошло до депутатов, что оказывается нужно же урегулировать вместе с легализацией и налоговую нагрузку на операторов азартных игр. Я думал, что они до этого никогда не додумаются! Но, вопрос: что эти «знатоки» делали почти уже полгода, кто им мешал хотя бы на рабочем уровне проговорить все спорные моменты, и выйти на какие-то готовые проекты текстов или же решений? Финансовый комитет – это Комитет антибизнесовых инициатив, в очередной раз, страна недополучит деньги из-за их непрофессионализма. Этот Комитет умеет только душить бизнес, а не помогать ему, и не изменяет себе: традиционно принятые ними решения ведут к сохранению серых схем, а не детенизации или же развитию бизнеса, и помогают обогатить государства и создать сотен тысяч рабочих мест.

Эти новые политические лица, политические первокурсники, которые прикидываются дурачками и рассказывают, что учатся парламентаризму, как-то слишком профессионально и очень успешно гробят идею Президента Украины о легализации игорной индустрии. Это выгодно только лотерейщикам и темным силам. Уже без личного вмешательства Президента Украины не обойтись и не победить коррупционный сегмент в сфере азартных игр.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"