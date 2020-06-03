Виталий Грамотнев: Не Сикорские с Королевыми нужны, а такая Украина, из которой бы они не уезжали в поисках лу

Заместитель директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Виталий Грамотнев прокомментивал создание Президентом Украины Владимиром Зеленским Совета по вопросам развития высшего образования при Президенте.

Об этом Грамотнев заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські." сказал Президент и создал Совет по высшему образованию.

Игорь Сикорский учился в Киевском политехе, но работать уехал в Санкт-Петербург на Русско-Балтийский вагонный завод, а потом, спасаясь от революции, в США, где и прославился.

Сергей Королев опять же учился в Киевском политехе, но потом перевелся в Москву в бауманку, ну а потом судьба и карьера увели его далеко от Киева.

Владимир Вернадский - человек-глыба с очень сложной судьбой и, будь его воля, наверное он отдал бы Украине гораздо больше сил и лет, но факт остается фактом - жизнь также увела его далеко от Киева.

Я к чему... Не Сикорские с Королевыми нужны, а такая Украина, из которой бы они не уезжали в поисках лучшей судьбы, чтобы прославить своими достижениями совсем другие страны. Как раз в этом то и есть главная миссия Президента.