Заместитель директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Виталий Грамотнев прокомментивал создание Президентом Украины Владимиром Зеленским Совета по вопросам развития высшего образования при Президенте. Об этом Грамотнев заявил на своей странице в социальной сети Facebook. "У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські." сказал Президент и создал Совет по высшему образованию. Игорь Сикорский учился в Киевском политехе, но работать уехал в Санкт-Петербург на Русско-Балтийский вагонный завод, а потом, спасаясь от революции, в США, где и прославился. Сергей Королев опять же учился в Киевском политехе, но потом перевелся в Москву в бауманку, ну а потом судьба и карьера увели его далеко от Киева. Владимир Вернадский - человек-глыба с очень сложной судьбой и, будь его воля, наверное он отдал бы Украине гораздо больше сил и лет, но факт остается фактом - жизнь также увела его далеко от Киева. Я к чему... Не Сикорские с Королевыми нужны, а такая Украина, из которой бы они не уезжали в поисках лучшей судьбы, чтобы прославить своими достижениями совсем другие страны. Как раз в этом то и есть главная миссия Президента.