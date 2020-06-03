Колеса "Интерпайпа" снова облагаются пошлиной в России, Беларуси и Казахстане

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского "Интерпайпа". Действие антидемпинговой пошлины возобновляется со 2 июня.

Об этом "Коммерсантъ" сообщили два собеседника, знакомых с решениями Евразийской экономической комиссии.



Эту меру поддержали Минтранс РФ и ОАО РЖД. В министерстве уверены, что "Интерпайп" получил большую выгоду от дефицита колес на рынке РФ и пытается закрепиться на рынке, затрудняя использование российскими операторами китайских колес. Но сами компании до последнего выступали против пошлин на украинскую продукцию.

Как отметил источник "Ъ" в ЕЭК, на рынке железнодорожных колес сейчас наблюдается стабилизация спроса после пика в прошлом году.



"Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза", - говорит источник.

В апреле 2018 года ЕЭК по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров — ввела антидемпинговую пошлину на стальные цельнокатаные колеса (ЦКК) из Украины. В результате пошлина повысилась с 4,75% до 34,22%. На фоне дефицита колес ЕЭК временно приостановила действие этой пошлины с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года включительно.



В мае ЕЭК опубликовала доклад, подтверждающий необходимость возвращения пошлины. Такую же позицию заняли Минтранс и ОАО РЖД. Замминистра транспорта Владимир Токарев 21 мая просил вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего взаимодействие РФ с партнерами по СНГ и ЕАЭС, поддержать возвращение пошлины.

Аргументы замминистра, помимо указания на изменение рыночной ситуации и ожидание возникновения профицита вместо дефицита, также касались позиции Украины, которая "осуществляла последовательную политику по извлечению максимальной выгоды из негативной ситуации на российском рынке" ЦКК.



"Можно с уверенностью сказать, что ценовая политика Украины не привела к установлению диапазона цен, выгодного российскому потребителю, этого удалось добиться во многом за счет роста импорта из КНР и введения новых производственных мощностей на территории ЕАЭС",— утверждал Токарев.



Также он указывал на "шаги по недопущению замещения украинского импорта на территорию РФ путем использования административных механизмов", имея в виду запрет на допуск в инфраструктуру Украины вагонов с колесными парами китайского производства тех производителей, которые поставляют колеса в Россию,— Taiyuan Heavy Industry и Maanshan Iron & Steel. Россию уведомили о запрете 6 мая, с 8 мая ОАО РЖД запретило подачу под погрузку и прием вагонов, укомплектованных этими колесами и следующими на Украину или транзитом через нее.

"В действиях Украины усматривается нарушение правил ВТО, о чем уже были проинформированы китайские партнеры",— пишет чиновник, добавляя, что Минэкономики по запросу Минтранса проверяет соответствие действий Украины ее международно-правовым обязательствам в сфере торговли.



В Минэкономики "Ъ" подтвердили, что такая работа ведется.



Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) отмечал, что цены на ЦКК по-прежнему держатся на высоком уровне, превышая уровень 2015 года почти в три раза (65 тыс. руб.). Решение вернуть пошлину приведет лишь к поддержанию завышенных цен на ЦКК и даже их дальнейшему росту на рынке РФ, что недопустимо "в условиях глубокого кризиса, падения объемов грузовых железнодорожных перевозок (до 11% в 2020 году, по прогнозам Минтранса), снижения объемов транспортного машиностроения, выручки и финансовой стабильности грузовладельцев и транспортных компаний".

Источник, близкий к СОЖТ, говорит, что 29 мая президиум СОЖТ утвердил эту позицию по ЦКК. Решение о возврате пошлины "несвоевременно и принято вопреки поручениям президента принять меры против увеличения стоимости содержания подвижного состава", добавил он, ссылаясь на перечень поручений по итогам совещания по транспортной отрасли 7 мая.



Напомним, в Евразийский экономический союз входит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.