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  • Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств
03 июня 2020, среда, 14:36 589
Политика 2020-06-03T14:55:50+03:00
Українські Новини
Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств

Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств

Сергей Паламаренко
Кабмин, Суп, Союз украинских предпринимателей, Денис Шмыгаль, Доставка лекарств
Доставка лекарств (иллюстрация). Фото из открытых источников
Доставка лекарств (иллюстрация). Фото из открытых источников

Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой закрепить на постоянной основе в Лицензионных условиях право дистанционной торговли лекарствами и сопутствующими товарами с привлечением операторов почтовой связи.

"Итоги работы сервисов почтовой доставки лекарственных средств из аптек и онлайн-магазинов в условиях карантина демонстрируют большой спрос потребителей на эту услугу", - говорится в официальном заявлении СУП.

Союз украинских предпринимателей также отметил, что операторы почтовой связи совместно с аптечными сетями на протяжении последних 2 месяцев действия правительственного эксперимента создали современный сервис, позволяющий покупателям быстро, удобно, безопасно и по конкурентным ценам заказывать в Интернете необходимые лекарства и получать их, не выходя из дому. Особенно большим спросом новый сервис пользуется в небольших селах и поселках, где люди зачастую отрезаны от качественной медицины и лекарств.

СУП обратил внимание на соответствие дистанционной торговли и почтовой доставки лекарств современным мировым практикам. В частности, данный вид сервиса предусмотрен ст. 85с Директивы 2001/83/ЕС Европарламента и Совета ЕС от 06.11.2001 г. "О своде законов Сообщества относительно лекарственных средств для человека"». Не имеют прямого запрета на данный вид сервиса и законодательные нормы США.

В Украине онлайн-продажа и почтовая доставка лекарств запрещена Лицензионными условиями на право осуществления оптовой и розничной торговли, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 30 ноября 2016 года.

В связи с этим, СУП просит Шмыгаля урегулировать законодательно-нормативные противоречия путем внесения в Лицензионные условия соответствующих изменений и разрешить работу фармацевтической и смежных отраслей в дистанционном режиме на постоянной основе после завершения карантина.

Соответствующее решение Правительства позволит создать дополнительные механизмы обеспечения граждан качественными лекарственными средствами, повысить уровень доступности лекарств, предоставить возможности экономии денег и времени при покупке медпрепаратов, содействовать защите прав потребителей в случае покупки некачественных лекарств.

Кроме того, производители и аптечные сети получат дополнительные возможности оптимизировать сети продаж, а рынок в целом – повысить конкуренцию в сегменте розничной торговли лекарственными средствами.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года Кабинет Министров Украины постановлением №220 внес изменения в Лицензионные условия, разрешив в период карантина либо действия чрезвычайного положения осуществлять торговлю лекарствами дистанционно, организовав адресную доставку потребителям операторами почтовой связи на договорных условиях.

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