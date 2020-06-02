Антон Кучухидзе: Финансовый комитет Гетманцева зашевелился!

Я много раз говорил, что активизировать работу по легализации игорного бизнеса в Украине может только Офис Президента или же сам Президент Украины поставит на место нездравых лоббистов лотерейщиков во главе с Гетманцевым.

Так и произошло: на прошлой неделе представитель Президента Украины прямо обвинил Гетманцева в продвижении коррупционных инициатив в рамках законопроекта 2285-д. В центре обвинения Гетманцеву поставили необходимость отказа от создания государственной комиссии-регулятора игорного бизнеса. В этом контексте особенно интересным становится, будут ли учтены замечания от Президента Украины ко второму чтению 2285-д.

В чем же коррупция и как это работает в разных странах мира? Согласно п.3 ст.6 законопроекта 2285-д в Украине должен появится новый регулятор непосредственно по игорной индустрии - Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Однако вместе с тем, в этом же законопроекте прописаны (ст.7) абсолютно общие полномочия данного уполномоченного органа, которые сводятся к концепции за все хорошее и против всего плохого. Одним из самых бредовых задач, которую должен выполнять Уполномоченный орган, является администрирование системы онлайн мониторинга, которая может Украине и не понадобится. Система онлайн мониторинга нужна как воздух лотерейному пулу, поскольку она может считать валовый игровой доход (GGR), а этот налог только усиливает зарегулированность игорного бизнеса.

При высокой лицензии он не нужен, бизнесом занимаются прагматики, а не романтики и камикадзе: когда владелец казино в Киеве заплатит более 20 млн $, то он не захочет играться в махинации, иначе у него заберут лицензию и выпишут много штрафов. Бизнес хочет зарабатывать. Поэтому сказки о том, что онлайн система мониторинга панацея от махинаций – полный бред. К тому же Уполномоченному органу в контексте данной системы дают полномочия, а законопроект 2713 о налогов регулировании игорного бизнеса Бог знает, когда проголосуют: т.е. идет завышение полномочий. Также стоит учитывать, что зарегистрирован законопроект 2713-3 вообще об отмене налога GGR. Возникает вопрос: зачем регулятору функции администрировать то, чего может и на практике не будет существовать? Очевидно, что это вопрос риторический.

В западных странах, система онлайн мониторинга существует исключительно для расчёта GGR, и государственное регулирование имеет разные модели:

1.Италия: государственным регулятором является Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Агентство по вопросам налогов и монополий; далее – Агентство), которое входит в состав Amministrazione Autonoma dei Monopoli delloStato (Автономную администрацию государственных монополий).

2.Великобритания: существует отдельный государственный регулятор GamblingCommission, который является частью исполнительной власти.

3.Польша: регулированием азартных игр занимается Министерство финансов, непосредственный орган правительства.

Из этих 3-х примеров возможно сделать вывод, что абсолютно не важно, как будет называться государственный орган, и в каком он подчинение к правительству. Италия и Британия – две разные модели, которые позволяют и той, и другой стране быть лидерами в Европе по отчислению десятков миллионов долларом в государственный бюджет и созданию сотен тысяч рабочих мест. Поэтому претензии могут быть исключительно к полномочиям регуляторов, а не к названию или модели их подчинения правительству. Работоспособными являются абсолютно разные подходы. Главное – убрать украинскую специфику коррумпированности!

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські Новини»