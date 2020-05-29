Антитабачный законопроект грозит Украине дефицитом бюджета, - юрист

Все законодательные инициативы парламента в обязательном порядке должны анализироваться с экономической точки зрения для того, чтобы их принятия способствовало наполнению государственного бюджета. Об этом в эфире телеканала 112 заявил кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"По каждому законопроекту, который должен быть принят в парламенте, должен быть проведен его комплексный экономический анализ. На сегодняшний день поступления в украинский бюджет формируются из нескольких источников: штрафы, пошлины, а также налоги и акцизы. То есть власть должна думать о том, как эффективно использовать эти источники", - отметил эксперт.

По мнению Москалюка, пока действия украинского парламента вредят национальной экономике.

"Если взглянуть на статистическую информацию, то за 2019 недополучения акцизов с табачной отрасли составляло 44 миллиарда гривен. В то же время, законопроекты, которые сегодня рассматриваются в парламенте, эту ситуацию только усугубляют", - добавил юрист.

Одной из таких законодательных инициатив является так называемый антитабачный законопроект №2813.

"Например, законопроект №2813 предусматривает стандартизацию пачки сигарет и другие регулирования, которые приведут к еще большему сокращению поступлений в государственную казну", - считает Москалюк

По мнению эксперта, государство в условиях кризиса существует, должна исходить из концепции того, как увеличить поступления, а не прибегать к запретному регулирования, будет иметь обратный эффект.

"Государство, в условиях существующего кризиса и значительного сокращения наполнения казны, должно исходить из позиции того, как увеличить поступления в поисках альтернативных методов решения существующих социально-экономических проблем", - подытожил Москалюк.