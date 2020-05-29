Журналист, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина высказал мнение о деятельности Кабинета Министров Украины в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Тут, говорят, Кабмин проводит "стратегическую сессию" по определению миссии, слогана и "бренда" правительства. Вроде бы предусмотрен тимбилдинг, групповые упражнения и голосование цветными стикерами.

Я извиняюсь, конечно, а бег в мешках и хоровое пение будут? Там вроде бы с утра под столицей была "стрелка" на 100 персон с боестолкновениями. Не считая всего прочего.

"Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны..."