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29 мая 2020, пятница, 18:32 20 Мнение
Кабмин 2020-05-29T18:45:01+03:00
Українські Новини
Сергей Щербина: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны...

Сергей Щербина: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны...

Петр Стуженко
Кабмин, Сергей Щербина, РБК-Украина
Сергей Щербина. Фото: Facebook
Сергей Щербина. Фото: Facebook

Журналист, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина высказал мнение о деятельности Кабинета Министров Украины в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Тут, говорят, Кабмин проводит "стратегическую сессию" по определению миссии, слогана и "бренда" правительства. Вроде бы предусмотрен тимбилдинг, групповые упражнения и голосование цветными стикерами.

Я извиняюсь, конечно, а бег в мешках и хоровое пение будут? Там вроде бы с утра под столицей была "стрелка" на 100 персон с боестолкновениями. Не считая всего прочего. 

"Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны..."

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