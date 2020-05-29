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29 мая 2020, пятница, 14:09 23 Мнение
Общество 2020-05-29T14:15:02+03:00
Українські Новини
Елена Механик: С 1 июня могут ограничить работу метро в Киеве: много стали ездить

Елена Механик: С 1 июня могут ограничить работу метро в Киеве: много стали ездить

Петр Стуженко
Транспорт, Метро, Карантин, ограничения, Пандемия коронавируса
Елена Механик. Фото: Facebook
Елена Механик. Фото: Facebook

В Киеве опять могут ввести карантиные ограничения на работу метрополитена. Свою точку зрения в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook высказала журналист Елена Механик.

"Тут Метрополитен радует.

Набрела на новость - с 1 июня могут ограничить работу метро в Киеве.

Знаете почему? Потому что люди, оказывается, стали ездить. Много людей.
То есть исходя из метрополитеновской логики метро открыли, чтобы много не ездили или ездили, но не многие.

И Метрополитен не растерялся и придумал — как сократить нас в своем подземелье.
Решили просто закрыть двери на вход. Не все! Одну оставят. Или две. Говорят — всегда так делали после футбола или концерта. И всегда срабатывало.
.
Конечно срабатывало! Шарообразный пассажиропоток, закатывающийся в метро, разбивался об закрытую дверь и превращался в бесконечную колбасу, опоясывающую земной шар. Трижды.

Люблю инновации. Жду еще новостей!", - отметила журналист.

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