Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко

Народный депутат Андрей Деркач был депортирован из России в 2017 году. Об этом в блиц-интервью Українським новинам заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Комментируя вопрос о "руке Москвы" в "пленках Деркача", он отметил, что ситуация гораздо сложнее, чем ее подают.

"Что касается "руки Москвы", то знаю, и есть соответствующие документы, Андрей Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году. По "странному" стечению обстоятельств депортировали и запретили въезд в Россию Деркачу после того, как ГПУ, на основании его заявления, открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США", – сообщил Наливайченко.

По его информации, люди, которые передавали "пленки" Деркачу, находятся в Украине.

"Насколько мне известно, люди, которые передавали эти пленки народному депутату Андрею Деркачу для обнародования, хотели привлечь внимание к ужасной коррупции и лжи на самом высоком уровне именно в украинской власти. И эти люди в Украине", – отметил Наливайченко.

Экс-председатель СБУ настаивает на том, что записи должны быть расследованы правоохранительными органами.

"Более того, я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте. В своей деятельности приложил много усилий для выявления коррупционных схем Порошенко, в том числе и в оборонном секторе, и передавал информацию о сделках Свинарчука и Ко, как украинским правоохранителям, так и в министерство юстиции США", – заявил Наливайченко.

Он еще раз подчеркнул, что временная следственная комиссия ВР нужна, но не с названием "пленки Байдена и Порошенко". Эта комиссия должна расследовать коррупцию и сделки ОПГ во главе с Порошенко.

Редакция Українських новин обратилась за комментарием к народному депутату Андрею Деркачу. В ответ он прислал копию документа о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Публикуем предоставленный документ.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена". На записях обсуждается отставка Шокина в обмен на 1 млрд долл гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75 на 100%.