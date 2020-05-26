"Росаву" хотят превратить в "Днепрошину": просто порезать на металлолом, - СМИ

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила долг белоцерковского завода по производству автомобильных шин "Росава", хочет единолично управлять процедурой банкротства предприятия и затем распродать его по частям, превратив уникальное для Украины оборудование на металлолом.

Об этом говорится в публикации РБК - Украина.

В статье подчеркивается, что проблемы в ЧАО "РОСАВА" начались в 2014 году, когда были потеряны крупнейшие рынки сбыта продукции - российский и бразильский. Несмотря на все попытки руководства завода удержать ситуацию 2018 владельцы вынуждены были объявить о банкротстве предприятия, потому что не могли рассчитаться по своим кредитным обязательствам.

При этом отечественного производителя не поддерживает государство, а постоянный рост цен на энергоносители лишает конкурентных преимуществ на экспортных рынках. Осложняет ситуацию отсутствие в Украине сырья для производства шин, поэтому 95% составляющих продукции - от каучука до корда - "Росава" вынуждена импортировать.

При этом в статье подчеркивается, что даже в таких сложных условиях, в процессе банкротства менеджмент предприятия сумел не только сохранить предприятие, но и модернизировать производство, усовершенствовать технологии, открыть новые рынки и сохранить коллектив - около 3 тысяч человек.

Как отметил председатель профкома ЧАО "Росава" Михаил Золотоверх, даже в процессе банкротства предприятие вовремя выплачивает сотрудникам зарплату и налоги в бюджеты всех уровней.

"За время, пока предприятие в банкротстве, мы выплатили около 150 млн грн., В т.ч. за 1 квартал 2020 - 50 млн грн. И является самым крупным в местный бюджет", - заявил он.

В ноябре 2019 ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд. и 16 млрд. долгов ЧАО "РОСАВА" как поручителя других предприятий группы. Причем этот долг был куплен за сумму меньшую, чем на 90 процентов фактической его стоимости.

"На сегодняшний день" Инвестохиллс Веста "включена в реестр кредиторов" Росава "как обеспеченный кредитор. То есть без права голоса на собрании и комитете кредиторов, которые будут в дальнейшем определять судьбу процедуры банкротства. Также суд назначил экспертизу с целью определения стоимости залогового имущества и размера долга "Росава" перед кредитором. Однако "Инвестохиллс Веста" не удовлетворяет ни пассивный статус, ни соблюдение всех судебных процедур. Здесь не скрывают: они заинтересованы в том, чтобы управлять процедурой банкротства единолично, определив порядок проведения торгов и как можно быстрее продать имущество", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что в случае продажи с аукциона активов, указанных "Инвестахиллс Веста", другие кредиторы не получат удовлетворения по обязательствам. Также очевидно, что в этом случае предприятие "Росава" будет уничтожено, уничтожено единственный в Украине шинный комплекс, что приведет к лишению 3000 работников работы, значительнному ущербу для местного бюджета, ведь предприятие является бюджетообразующим для Белой Церкви.

Мэр города Геннадий Дикий также подчеркивает важность предприятия для Белой Церкви, которое платит налоги, помогает белоцерковцам в борьбе с коронавирусом, а также обеспечивает своей котельной отопление одного из районов города и канализацию.

Поэтому, отмечается в статье, стоит не допустить уничтожения Росавы, а сохранить предприятие.

"Надо приложить максимум усилий для сохранения предприятия, его уникального производства, тысяч работников, торговой марки, которая известна во всем мире как одна из визитных карточек нашей страны. В таком случае" Росава "не только продолжать работать, приносить прибыль и пополнять бюджет города и области, но и прославлять Украину в мире ", - суммируется в публикации.