Антон Кучухидзе: игорный бизнес – Украина далека от Европы

Украина маленькими шагами начала путь к цивилизованному подходу в секторе игорного бизнеса. Почему малыми? Потому что, первый этап – просто легализация игорного бизнеса, точно состоится, на это есть политическая воля. Как минимум, у нас может появятся принципы рыночной экономики в этом сегменте: никакой монополии лотерей, равные условия для всех подвидов азартных игр и свободная конкуренция. Если при первом шаге не так много было проблем, то при втором – лотерейный пул депутатов во главе с Гетманцевым создал огромнейшее количество проблем и стремится подорвать адекватный рыночный принцип, когда рынок существует без монополиста. Провал только на его совести, ведь когда нужно было, то более 16 тыс правок Комитет Гетманцева проходил чрезвычайно быстро. Еще один подарок, который лотерейный пул хочет вручить рынку азартных игр – это его налоговая зарегулированность. Чтобы блог имел практический характер, то сравним предлагаемую в Украине модель и, например, итальянский подход.

Почему итальянский? Все до боле просто, Италия в 2018 году стала лидером в Европе по наполнению бюджета страны поступлениями от игорного бизнеса – более. $ 20 млрд. А если быть совсем точным, то приведенная сумма – это показатель перечислений от GGR (валового игрового дохода). В Украине же лотерейный пул хочет ввести GGR, не учитывая украинскую специфику. Хотя с объективной точки зрения, учитывая высокие лицензии в Украине, то GGR нужно отменить и оставить только налог на прибыль.

Итальянская модель

Ключевая роль в регулировании игорного бизнеса отводится государству. Государственным регулятором является Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Агентство по вопросам налогов и монополий; далее – Агентство), которое входит в состав Amministrazione Autonoma dei Monopoli delloStato (Автономную администрацию государственных монополий). Данное агентство выдает лицензии и собирает налоги, а также следит за выполнением законодательства, в том числе и антимонопольного.

В 2019-м году Агентство выдало 70 лицензий операторам азартных игр, среди которых были всемирно известные компании The Stars Group, William Hill, Paddy Power Betfair, GVC and bet365 и др. Стоимость же одной отдельно взятой лицензии для каждой компании составила $226,4 тыс. Лицензии, выданные в 2019-ом году, действительны до 31-ого декабря 2022 года. С 1-ого же января того же 2019 г. налоги были повышены для операторов азартных игр:

1.корпоративный налог (налог на прибыль) – 24%;

2.региональный налог – 3,9%;

3.GGR для:

*онлайн казино и бинго – 25%;

*онлайн беттинг – 24%;

*наземный беттинг – 22%;

*терминалов видеолотерей (VLT) – 6,75%;

*игровых автоматов с призами – 18,85 %;

4.налог на выигрыш – 0% (хотя есть случаи, когда взымаются налоги).

Как видим, достаточно высокие налоги предусмотрены в Италии, но не нужно закрывать глаза на то, что лицензия то, если сравнить с Украиной, абсолютно смешная – в 100 раз меньше.

Украинская модель

Не буду повторятся с прошлыми блогами, но напомню, что законодатель повел Украину по собственному пути, не учитывая лучшие международные практики. Согласно законопроекту 2285-дпредлагается сделать не общую лицензию для операторов азартных игр, как это в Италии, а для каждой отрасли отдельную лицензию:

1.наземное казино – более $ 21 млн (в Киеве, в пятизвездочном отеле с фондом от 150 до 200 номеров);

2.онлайн казино – более $ 2,2 млн;

3.букмекеры – более $ 21 млн;

4.лотереи – не меньше $ 13,5 млн.

Разница ощутима невооруженным глазом. Теперь же сравним налоговую нагрузку на будущих операторов азартных игр в Украине. Согласно с законопроектом 2713, который включили в повестку дня Верховной Рады 20.05.2020 года, то получается такая картина:

1.налог на прибыль – 18%;

2.налог на выигрыш – 18%;

3.GGR для:

*казино – 10%/ 25% (законопроект 2713-2);

*букмекеров -10%/25%(законопроект 2713-2);

*лотерей – 10%/25% (законопроект 2713-2).

Стоит добавить, что существует еще один законопроект 2713-3, который, отменяет GGR для операторов азартных игр, что есть правильным.

Другими словами: в Италии – низкая лицензия и высокие налоги, в Украине – высокая лицензия и высокие налоги. Что-то однозначно должно быть низким. Учитывая, что в бюджете на 2020-й год уже прописан доход в размере 4,1 млрд грн и Кабмин не менял эту цифру, которую ждет от платы за лицензии, то законодатель вряд ли будет снижать ставки на лицензии. Очевидно, что в Украине оставят высокую плату за лицензию, но при таком положении дел нужно убрать 2 налога: налог на выигрыш (18%) и валовый игровой доход (GGR). Т.е. используем обратную итальянскую модель – высокая лицензия и низкие налоги для Украины. Хотя бы с таким подходом, удастся сохранить привлекательность иностранных инвесторов к игорному бизнесу в Украине.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"