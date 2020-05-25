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25 мая 2020, понедельник, 20:32 71 Мнение
Политика 2020-05-25T21:00:02+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей

Вячеслав Чечило: Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей

Татьяна Зотова
Кабмин, Пенсионная реформа, Вячеслав Чечило, Денис Шмыгаль
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Журналист Вячеслав Чечило высказал мнение о заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля  и перспективах внедрения накопительной пенсионной системы.

Об этом Чечило заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются.

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