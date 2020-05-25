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  • В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
25 мая 2020, понедельник, 20:18 23
Происшествия 2020-05-25T20:18:34+03:00
Українські Новини
В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу

В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу

Надежда Комендантова
Пожар, ГосЧС, Александровская городская клиническая больница, Александровская больница, Пожар в больнице
Пожар в Александровской больнице. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожар в Александровской больнице. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в Александровской больнице в Киеве, где проходят лечение больные коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - сказано в нем.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, полиция пока что не установила подозреваемого в ложном сообщении о минировании Александровской больницы в Киеве

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