В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в Александровской больнице в Киеве, где проходят лечение больные коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - сказано в нем.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, полиция пока что не установила подозреваемого в ложном сообщении о минировании Александровской больницы в Киеве