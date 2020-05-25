В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в Александровской больнице в Киеве, где проходят лечение больные коронавирусом. Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини. "25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александрийской клинической больнице на ул. Шелковичной 39\/1", - сказано в нем. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек. Огонь повредил электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. м. Как сообщали Українськi Новини, полиция пока что не установила подозреваемого в ложном сообщении о минировании Александровской больницы в Киеве