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23 мая 2020, суббота, 09:12 145
Общество 2020-05-23T10:45:02+03:00
Українські Новини
Каждую субботу на "Интере" – премьеры концертов любимых исполнителей

Каждую субботу на "Интере" – премьеры концертов любимых исполнителей

Валерия Драгомирова

К началу лета "Интер" подготовил для своих зрителей музыкальный подарок – премьеры лучших концертов любимых исполнителей. Каждую субботу в эфире телеканала – музыкальные вечера, грандиозные шоу и незабываемые встречи с известными артистами.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

"Нам песня строить и жить помогает", как пелось в одной прекрасной старой песне, – говорит руководитель редакции музыкальных программ телеканала "Интер" Олег Яковлев. – В моменты, когда кажется, что все плохо: карантин, болезни, трудности – мы хотим нашим зрителям поднять настроение. И показать концерты тех артистов, которых они волей случая уже давно не видели и которых они могут увидеть только на "Интере". Чтобы зрители вошли в летний сезон радостно, а лето было приятным и музыкальным, каждую субботу мы будем показывать лучшие концерты любимых исполнителей".

Уже сегодня, 23 мая, в 22:00 на телеканале "Интер" смотрите телепремьеру концерта, посвященного 50-летию легендарного ансамбля "Песняры". В этот вечер на сцену выйдет не только современный состав группы, но и бывшие ее участники, в том числе солисты самого первого, "золотого состава" – Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.

Песняры. Фото: пресс-служба Песняры. Фото: пресс-служба "Интера"

А сам концерт откроет дочь основателя ансамбля Владимира Мулявина – Марина. Телезрители услышат любимые хиты: "Вологда", "Косил Ясь конюшину", "Алеся", "Беловежская пуща", "Александрина" и многие другие. Кроме того, композиции "Песняров" прозвучат в исполнении других популярных артистов и современных коллективов. Поклонников ансамбля ждет много сюрпризов и неожиданных дуэтов.

В следующую субботу, 30 мая, в 22:25 "Интер" покажет концерт Наташи Королевой, посвященный 25-летию ее творческой деятельности. Кстати, концерт выйдет в эфир накануне дня рождения нашей знаменитой землячки, который артистка отмечает 31 мая.

Наташа Королева. Фото: пресс-служба Наташа Королева. Фото: пресс-служба "Интера"

Этим летом телезрителей "Интера" ждут и другие музыкальные сюрпризы. Среди них – премьера концерта "Хора Турецкого". В "Юбилейном балу Александра Малинина" зрители смогут услышать любимые лирические романсы и самые известные песни артиста за 30 лет его творческой деятельности. В еще одном юбилейном концерте – шоу Валерия Леонтьева "Я вернусь!", посвященном его 70-летию, – прозвучат новые песни и легендарные хиты артиста в новой аранжировке. Также в эфире "Интера" состоится премьера грандиозного шоу Кристины Орбакайте "Бессонница".

Кристина Орбакайте. Фото: пресс-служба Кристина Орбакайте. Фото: пресс-служба "Интера"


Этот концерт собрал рекордное количество известных гостей в зале, среди которых и сама Примадонна. Еще одна яркая премьера – зрелищное шоу Superstar известной украинской певицы Loboda. Яркие постановки, световые и визуальные спецэффекты, дополненная реальность и эффектные наряды – все это принесло концерту артистки звание лучшего шоу года. Кроме того, в июле "Интер" традиционно будет транслировать главные события Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2020".

Лобода. Фото: пресс-служба Лобода. Фото: пресс-служба "Интера"

Все эти концерты – впервые на украинском ТВ и только на "Интере". Но это еще далеко не все летние музыкальные премьеры, которые зрители смогут увидеть в эфире телеканала.

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