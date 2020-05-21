Энергоэффективность поможет бизнесу быстрее преодолеть последствия пандемии, – YASNO

Внедрение энергоэффективных проектов на промышленных предприятиях поможет повысить прибыльность бизнеса, снизит затраты на энергоресурсы, повысит промышленную безопасность и поможет преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. Такие мероприятия сохранят рабочие места и снизят влияние промышленности на окружающую среду.

О всех преимуществах энергоэффективных технологий для украинских промышленников рассказал Ярослав Казмирук, руководитель департамента по управлению проектами энергосервисной компании YASNO Efficiency во время Всеукраинского онлайн-марафона "Первая неделя энергоэффективности и энергосбережения 2020".

Энергосервисные проекты YASNO Efficiency помогают предприятиям экономить от 20 до 90% энергоресурсов.

"Подобные проекты проходят в несколько этапов. Вначале мы устанавливаем приборы учета и анализа условий энергопотребления, чтобы выявить потенциал энергосбережения предприятия. После важно определить четкий перечень необходимых мероприятий, их приоритетность, а также источники финансирования. После внедрения комплексных энергоэффективных мероприятий промышленные компании почти сразу могут наблюдать снижение затрат на энергоресурсы", - сказал Ярослав Казмирук.

По словам эксперта, повышение энергоэффективности предприятий поможет им быстрее преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса и карантина.

В YASNO отметили, что у крупного бизнеса есть большое количество барьеров для повышения энергоэффективности. В частности, это устаревшее оборудование, неэффективное использование ресурсов, высокие удельные затраты энергии на единицу продукции. Украинским предприятиям часто не хватает внешнего финансирования для запуска комплексного энергосервиса.

Ярослав Казмирук рассказал об успешных примерах внедрения энергоэффективных проектов на украинских предприятиях. Например, модернизация системы освещения в турбинном отделении центральной обогатительной фабрики Павлоградская помогла сэкономить 90% электроэнергии, а модернизация насоса транспортной воды на Кураховской ЦОФ — на 40% снизила затраты энергоресурсов и сэкономила предприятию 350 тыс. кВт·ч в год. Модернизация обжиговых машин на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича "Метинвеста" сократила использование природного газа на 1,6 млн куб. м и выбросы СО2 на 3 тыс. тонн в год.