Юрист-международник, ассоциированный эксперт Института стратегических исследований "Новая Украина" Инна Волкова высказала мнение о взаимодействии государственных органов с "Венецианской комиссией" и политике двойных стандартов со стороны украинской власти.

Европейская комиссия за демократию через право, более известная как "Венецианская комиссия", - ключевой консультативный орган Совета Европы, который в мае отмечает свое 30-летие. Деятельность Комиссии основывается на "трех китах" - верховенстве права, защите плюралистических ценностей демократии и прав человека. С 1990 года "Венецианская комиссия" предоставляет экспертизу проектов законов или законов в виде заключений и консультативных мнений (amicus curiae opinion) на предмет соответствия национального законодательства международно-правовым стандартам.

На сегодня членами "Венецианской комиссии" являются 62 государства, в том числе все 47 государств - членов Совета Европы. В свою очередь, специальный статус при организации имеют Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В персональный состав Комиссии входят государственные служащие, авторитетные ученые и ведущие признанные эксперты в области конституционного и международного права, делегированные национальными государствами.

Украина стала полноправным членом "Венецианской комиссии" в 1996 году, хотя сотрудничество с Комиссией началось еще в 1992 году, когда Украина подала заявку на членство в Совете Европы. На протяжении этого периода "Венецианская комиссия" приняла 78 заключений относительно проектов законов и действующих нормативно-правовых актов Украины. Стоит отметить, через экспертизу "Венецианской комиссии" прошел даже проект Конституции Украины. Цифры говорят о динамическом сотрудничестве. Но вопрос вызывает качество такого сотрудничества. И вопрос этот к украинской власти.

К сожалению, в Украине часто практика "Венецианской комиссии" используется в качестве политического инструмента, а ее заключения воспринимаются украинским истеблишментом как некий пиар-флажок, который можно поднять или опустить в зависимости от политической целесообразности. Ярким примером игнорирования позиции "Венецианской комиссии" служат отсутствие имплементации рекомендаций Комиссии в отношении положений Закона Украины "Об образовании", Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Закона Украины "Об очищении власти", Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и другие.

Например, в части положений Закона Украина "Об образовании" "Венецианская комиссия" рекомендовала пересмотреть положения закона (ст. 7 Закона), предусматривающие дифференцированное обращение с языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС. В контексте Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" "Венецианская комиссия" рекомендовала принять соответствующий закон о национальных меньшинствах и коренных народах, который в том числе урегулировал бы языковой вопрос. Относительно Закона "Об очищении власти" "Венецианская комиссия" подчеркнула, что ответственность по люстрации должна быть индивидуальной, за проведение люстрации должен отвечать отдельно созданный независимый орган, и необходимой является защита лиц, в отношении которых проводится люстрационная проверка, от разглашения информации и др. К сожалению, для большей части украинских политиков рекомендации "Венецианской комиссии" так и остались просто "мнением". Вносить изменения в национальное законодательство в соответствии с рекомендациями Комиссии никто не спешит. Складывается впечатление, что представители украинской власти почему-то уверены, что никаких последствий это иметь не будет. Но это глубокое заблуждение, опровергнутое самой практикой.

В частности, рекомендации Комиссии относительно Закона Украины "Об очищении власти" имплементированы не были, права человека оказались нарушены. В результате, массовые иски в национальные суды, закономерное обращение в Европейский суд по правам человека и закономерный проигрыш. В Решении ЕСПЧ в деле "Полях и другие против Украины" 2019 года Суд указал, что меры, предусмотренные законом "Об очищении власти", выглядят как форма коллективной ответственности. Как следствие – выплата компенсации, то есть дополнительная нагрузка на украинский бюджет. Данный пример наглядно демонстрирует, что рекомендации "Венецианской комиссии" целесообразно имплементировать, а не игнорировать, и логично это делать до, нежели после массовых нарушений прав человека и как следствие исков в национальные суды и в ЕСПЧ.

Политика двойных стандартов в отношении "Венецианской комиссии" не остается не замеченной на международных площадках. В частности, Парламентская Ассамблея Совета Европы неоднократно в своих резолюциях призывает Украину выполнить рекомендации "Венецианской комиссии". Напомню, резолюции ПАСЕ являются так называемым инструментом "мягкого права", и уже по своей природе выполняют роль политического механизма привлечения внимания международного сообщества к тем или иным проблемам в государствах.

Очевидно, что общепризнанные демократические ценности, о приверженности которым Украина постоянно заявляет, не могут использоваться ситуативно. Подход украинской власти, основанный на манипулировании практикой "Венецианской комиссии", исходя из политической целесообразности, негативно влияет на имидж и репутацию Украины на международной арене. Еще более очевидно, что Украине необходимо как можно скорее изменить подход во взаимоотношениях с "Венецианской комиссией", который бы говорил не только о динамике, но и о качестве сотрудничества.