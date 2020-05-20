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20 мая 2020, среда, 14:49 11
Судебная власть 2020-05-20T14:57:04+03:00
Українські Новини
ВАКС отменил незаконное решение суда в деле экс-министра Клименко из-за отсутствия доказательств его междунаро

ВАКС отменил незаконное решение суда в деле экс-министра Клименко из-за отсутствия доказательств его международного розыска

Николай Савенко
Печерский суд, Адвокат, Клименко, Миндоходов, Заочный арест, ВАКС, Александр Дульский
Александр Клименко.
Александр Клименко.

Решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко отменено в связи с тем, что сторона обвинения так и не предоставила доказательства того, что экс-чиновник находился в международном розыске.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Александр Дульский.

Таким образом ВАКС признал, что решение суда первой инстанции было незаконным.

Дульский подтвердил, что 13 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда действительно вынесла такое решение.

По его словам, ВАКС, удовлетворив апелляционную жалобу защиты, отменил решение Печерского районного суда Киева от 19 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тем же решением ВАКС также отказал прокуратуре в избрании новой меры пресечения экс-чиновнику.

Дульский отмечает, что таким образом была поставлена точка в вопросе о снятии заочного ареста его подзащитного.

В разъяснении Высшего антикоррупционного суда отмечается, что обвинение так и не смогло доказать, что ведомости об оглашении экс-чиновника в международный розыск были внесены в ЕРДР, а запрос об оглашении в розыск был отправлен в Национальное центральною бюро Интерпола в Украине.

"Решение об отмене ареста Высший антикоррупционный суд принимал на основании тех же документов, что и Печерский райсуд столицы. Но судьи ВАКС не нашли в них достаточных оснований для избрания такой меры пресечениякак содержание под стражей. Поэтому отменили решение суда первой инстанции и отказали в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании новой меры пресечения", - прокомментировал управляющий партнер АО «Войченко и Дульский».

По его мнению, сейчас уже очевидно, что решение Печерского райсуда было незаконным, ведь тогда решения об избрании мер пресечения лицам, находящимся в статусе политических оппонентов действующей на тот момент власти, принимались быстро, без полноценного следствия и с нарушением процессуальных процедур.

"Изучая материалы дела, судьи ВАСК также обратили внимание на наличие достаточного количества процессуальных нарушений со стороны правоохранительных органов, доказательства которых мы предоставили. Кроме этого, мы, как адвокаты экс-министра, акцентировали внимание судей на том, что он не находится в международном розыске и у Интерпола к нему вопросов нет. Мы предоставили неопровержимые доказательства отсутствия претензий со стороны Международной организации уголовной полиции Интерпола. Более того, ряд иных, явно незаконных процедур, которые инициировались военными следователями, как незаконным следствием также легли в основу правовой позиции защиты, представленной судьям апелляционной палаты. Эти факты и стали решающими в принятии решения об отмене заочного ареста экс-министру доходов и сборов”, - резюмировал Дульский.

Он также подчеркнул, что решение Печерского районного суда Киева об аресте было не только безосновательным и незаконным, но и нарушало фундаментальное и основоположное право его клиента на свободу.

Это дает защите основание обращаться в Европейский суд по правам человека, так как пересмотр дела был сверх долгим и безосновательно срывался прокурорами.

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