Бужанский просит провести проверку, почему прокуроры прогуляли 20 судебных заседаний по обвинению Стерненко в похищении человека и торговле наркотиками

"Вчера мне, как народному депутату, из поста Андрея Портнова стало известно, что на протяжении 16-20х годов, прокуроры 20 раз не явились в Одесский суд, где рассматриваются дела о причастности Стерненко к незаконному обороту наркотиков и похищению человека.". Об этом народный депутат Максим Бужнаский написал в своей заметке в соwиальной сети Facefook.

Автор указал, что он направил подписанный двадцатью четырьмя народными депутатами запрос в адрес Генерального Прокурора, с просьбой назначить служебную проверку указанных обстоятельств, сообщить причины систематической неявки прокуроров в суд и уведомить о мерах дисциплинарного характера, примененных к этим прокурорам за откровенный саботаж судебных заседаний и срыв рассмотрения дел.

"Мы эту историю не спустим и не оставим без внимания, дорогие друзья, как бы кому этого не хотелось.

Каждый, кто не хочет выполнять свои прямые служебные обязанности, будет работать где-то в другом месте.

Как только получу ответ Генпрокурора, сразу же опубликую, не переключайтесь." - отметил нардеп Бужанский.