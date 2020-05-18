"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение

Возбужденные против бывшего Президента Украины Петра Порошенко уголовные дела и производства, намеренно положены под сукно из-за договоренностей нынешней власти с экс-президента.

Об этом в интервью "Стране" заявил Андрей Портнов.

"Власть с одной стороны боится эти дела закрывать. Потому что понимает - мы сразу же будем делать известными тех, кто это сделал. А с другой стороны - боится их расследовать. Возьмем расследование вашего издания по результатам экспертизы КНИИСЭ, которые доказывают, что в действиях Порошенко есть состав преступления. Когда он украинских моряков сам передал в российский плен с целью продления своей власти. Эта экспертиза еще раз доказывает, что мое тогдашнее заявление (в ГБР о возбуждении дела) было правдой", - сказал он.

Портнов обратил внимание на то, что фракция Порошенко голосует вместе с фракцией Зеленского, а также на то, что во власти должности получают сторонники экс-президента.

"Раз они вместе делят власть и вместе голосуют — можно это и считать причиной, почему остановилось расследование дел на Порошенко. И, кстати, если уж они договорились, то могли бы это делать немножко умнее. Два месяца новый генпрокурор — и два месяца Порошенко никто не вызывавет. Спрашивается: а чего ж вы его до этого все время вызывали? Либо тогда вы действовали с политической мотивацией, либо сейчас остановились с политической мотивацией. Поэтому я считаю, что там договоренность", - добавил он.

Ранее СМИ разбирались почему тормозятся уголовные дела против Порошенко.

Как сообщало издание , НАБУ закрыло дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных у Януковича.