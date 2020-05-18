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18 мая 2020, понедельник, 15:33 570
Судебная власть 2020-05-18T15:45:02+03:00
Українські Новини
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение

"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение

Татьяна Зотова
Андрей Портнов, Уголовные производства, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Возбужденные против бывшего Президента Украины Петра Порошенко уголовные дела и производства, намеренно положены под сукно из-за договоренностей нынешней власти с экс-президента.

Об этом в интервью "Стране" заявил Андрей Портнов.

"Власть с одной стороны боится эти дела закрывать. Потому что понимает - мы сразу же будем делать известными тех, кто это сделал. А с другой стороны - боится их расследовать. Возьмем расследование вашего издания по результатам экспертизы КНИИСЭ, которые доказывают, что в действиях Порошенко есть состав преступления. Когда он украинских моряков сам передал в российский плен с целью продления своей власти. Эта экспертиза еще раз доказывает, что мое тогдашнее заявление (в ГБР о возбуждении дела) было правдой", - сказал он.

Портнов обратил внимание на то, что фракция Порошенко голосует вместе с фракцией Зеленского, а также на то, что во власти должности получают сторонники экс-президента.

"Раз они вместе делят власть и вместе голосуют — можно это и считать причиной, почему остановилось расследование дел на Порошенко. И, кстати, если уж они договорились, то могли бы это делать немножко умнее. Два месяца новый генпрокурор — и два месяца Порошенко никто не вызывавет. Спрашивается: а чего ж вы его до этого все время вызывали? Либо тогда вы действовали с политической мотивацией, либо сейчас остановились с политической мотивацией. Поэтому я считаю, что там договоренность", - добавил он.

Ранее СМИ разбирались почему тормозятся уголовные дела против Порошенко.

Как сообщало издание , НАБУ закрыло дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных у Януковича.

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