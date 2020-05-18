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18 мая 2020, понедельник, 10:49 157
СМИ 2020-05-18T13:15:04+03:00
Українські Новини
Полиция вручила подозрение политику, который препятствовал работе журналистов, - НСЖУ

Полиция вручила подозрение политику, который препятствовал работе журналистов, - НСЖУ

Зоя Жминько
Представитель Украины при ЄС
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда
Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области, вручили жителю Полтавы подозрение в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов одного из городских телеканалов, информирует портал nsju.org.
Полиция осуществляет расследование по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует Нацполиция Полтавщины. В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что речь идет о полтавском политике Сергее Чередниченко, известном конфликтами с местными журналистами.
 
Инцидент, по которому объявлено подозрение, произошел еще в 2017 году. Журналисты местной телекомпании "ИРТ-Полтава" снимали сюжет о рейде, который проводился по незаконным пассажирским перевозкам. Работе съемочной группы телеканала пытался помешать местный политик Сергей Чередниченко.
Он брызнул краской с баллончика в телекамеру, которой оператор снимал этот сюжет. По данному факту журналисты написали заявление в полицию. Было открыто уголовное производство. И дело сдвинулось с места уже в 2020 году.
Причиной нападений на журналистов директор телеканалов "ИРТ" и "Город +" Игорь Кужик называет безнаказанность.
В Национальном союзе журналистов Украины приветствуют объявление в Полтаве подозрения за препятствование журналистской деятельности и ждут наказания нападающего.
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