Полиция вручила подозрение политику, который препятствовал работе журналистов, - НСЖУ

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области, вручили жителю Полтавы подозрение в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов одного из городских телеканалов, информирует портал nsju.org.

Полиция осуществляет расследование по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует Нацполиция Полтавщины. В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что речь идет о полтавском политике Сергее Чередниченко, известном конфликтами с местными журналистами.

Инцидент, по которому объявлено подозрение, произошел еще в 2017 году. Журналисты местной телекомпании "ИРТ-Полтава" снимали сюжет о рейде, который проводился по незаконным пассажирским перевозкам. Работе съемочной группы телеканала пытался помешать местный политик Сергей Чередниченко.

Он брызнул краской с баллончика в телекамеру, которой оператор снимал этот сюжет. По данному факту журналисты написали заявление в полицию. Было открыто уголовное производство. И дело сдвинулось с места уже в 2020 году.

Причиной нападений на журналистов директор телеканалов "ИРТ" и "Город +" Игорь Кужик называет безнаказанность.

В Национальном союзе журналистов Украины приветствуют объявление в Полтаве подозрения за препятствование журналистской деятельности и ждут наказания нападающего.