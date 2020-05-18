Детективам НАБУ дали доступ к служебным запискам о миллионных премиях менеджмента "Нефтегаза"

Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нефтегаз Украины" за победу над "Газпромом" на $4,63 млрд.

Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, которое есть в распоряжении "Наших денег".

Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления членами Наблюдательного совета, председателем и членами правления "Нефтогаза" своим служебным положением при принятии решения о выплате премий сотрудникам компании, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Как установило следствие, в феврале 2018 Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм удовлетворил требования "Нефтегаза" о взыскании с российского "Газпрома" задолженности по транзиту на общую сумму $ 4,67 млрд. Этим же решением был проведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате "Нефтегазу", составил $ 2,57 млрд.

В апреле 2018 члены Наблюдательного совета "Нефтегаза" приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над "Газпромом". В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в $ 43,6 млн.

Как указывает следствие, на момент принятия указанного решения Наблюдательным советом "Нефтегаза" фактически деньги в пользу НАК от "Газпрома" не поступали. Кроме того, в протоколе заседании приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, а также не указан вклад каждого работника из данного перечня в победу над "Газпромом".

Следствие отметилО, что представительство интересов "Нефтегаза" в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на основании ряда договоров о закупке юридических услуг.

Детективы НАБУ ранее уже получали доступы к документам "Нефтегаза", однако в итоге им не были предоставлены все документы, на основании которых происходила выплата премий. В частности, детективы обращались к НАК с просьбой предоставить информацию относительно обстоятельств подготовки служебных записок и предоставить их заверенные копии, но "Нефтегаз" письмом от 2 марта 2020 отказался предоставить эту информацию.

Указанные служебные записки содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 работников "Нефтегаза", которым была выплачена первая часть премий, а также содержание выполняемых ими задач и размер премий.



Следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления "Нефтегаза" признаки совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.



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"Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.