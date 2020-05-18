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  • Антон Кучухидзе: Игорный рынок – все его хотят, но не знают, как создать
18 мая 2020, понедельник, 07:30 21 Мнение
Политика 2020-05-18T07:30:01+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: Игорный рынок – все его хотят, но не знают, как создать

Антон Кучухидзе: Игорный рынок – все его хотят, но не знают, как создать

Антон Кучухидзе
Президент Украины, Антон Кучухидзе, Зеленский Владимир, Легализация игорного бизнеса
фото от
фото от "Українські Новини"

Легализация игорного бизнеса в Украине затянулась почти уже на 9 месяцев. Я много раз обозначал, что это было по двум причинам: лоббизм лотерейщиков и отсутствие у нардепов понимания, как должен функционировать игорный рынок.

Последние недели представители будущего легального рынка активничают в медиа больше, чем до этого. Скорее всего, что процесс близится к финализации, но конфликтов от этого меньше не становится. Перед тем, как переходить к эффективной технократической дискуссии и работе над тем, чтобы определить, какие лицензии должны быть у операторов, что валовый игровой доход (GGR) должен быть отменен, что теоретическая идея лотерейщика-Гетманцева и его подопечных с лотерейного пула о создании одновременно системы онлайн мониторинга и кассовых аппаратов должна быть забытой, как кошмарный сон, прежде всего на политическом уровне должен быть согласованным  процесс легализации игорного бизнеса.

Уже прошло 9 месяцев и наконец представитель Президента Украины раскрыл все карты вокруг легализации игорного бизнеса, Владимир Зеленский считает, что должен быть один закон для всей индустрии: «Президент не отступает ни на шаг - закон для всех направлений: наземные казино, онлайн-казино, онлайн-букмекерство, наземное букмекерство, лотереи и покер; для всех равные правила работы на рынке; регулятор – комиссия по надзору за игорным бизнесом; жесткий мониторинг; криминальная ответственность за нарушения».

Против лично президентской идеи восстал парламент с легкой руки Гетманцева, который лоббирует лотерейщиков, стремящихся вынести свою сферу в отдельный закон, дублировать все остальные виды, а изначальный интерес был вообще провалить легализацию игорного бизнеса. По информации, с Офиса Президента, именно лотерейщики завалили голосование за легализацию в первом чтении, в декабре 2019 года, за что получили мощную обратку от Президента.

Союзниками же и фактическими идейными партнерами Президента Украины оказались букмекеры, которых Офис Президента признал единственными, кто выступают за легальный рынок.

Такая политическая борьба между Офисом Президента и ушлыми лотерейщиками в лице непрофессиональной Верховной Рады и убила широкую и профессиональную дискуссию относительно технических параметров будущего рынка, а также лишила пока что более 4 млрд грн бюджет страны. Личные интересы лотерейщиков оказались выше государственных, и в этом есть большая проблема.

Если бы у нас был реально профессиональный парламент, у которого была бы хорошая коммуникация с президентской вертикалью, то мы никогда не увидели бы то, что такие мелкие политики, как гетманцевы и марусяки, держат в заложниках чуть ли не всю страну, и сами не понимают, как упорно они противодействуют детенизации не только игорного бизнеса, но и экономики, в целом.

Я много раз говорил, что легализация игорного бизнеса зависит прежде всего от Офиса Президента, и последние медиактивности сопричастных к будущему игорному рынку в очередной раз это подтверждает. Только Президент может дожать Гетманцевых, чтобы они быстрее отдали, неподтосованный в пользу лотерейщиков, законопроект в зал.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"

 

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