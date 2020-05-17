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17 мая 2020, воскресенье, 14:50 12
Медицина 2020-05-17T15:15:01+03:00
Українські Новини
Защитные костюмы, которые МОЗ закупил в два раза дороже, прибыли в Украину на 16 дней позже

Защитные костюмы, которые МОЗ закупил в два раза дороже, прибыли в Украину на 16 дней позже

Надежда Комендантова
Китай, МОЗ, Коронавирус, костюмы, Защитные костюмы
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua
Защитный костюм для медиков. Фото: patients.org.ua

В то время, как в Украине медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви, при этом ставка врача составляет 4 тысячи гривень, Министерство здравоохранения планирует начать распределение защитных костюмов среди больниц и лабораторных центров c 18 мая, хотя ранее их обещали с 1 мая. 

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что груз с костюмами прибыл в Украину.

Министр также напомнил, что на прошлой неделе НАК "Нефтегаз Украины" доставил в Украину медицинский груз, в том числе защитные костюмы, которые уже поступили в 98 больниц в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения связывало задержку с получением костюмов биологической защиты для медиков с введенным Китаем дополнительным контролем экспорта средств индивидуальной защиты.

Специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения закупало вдвое дороже, чем волонтеры.


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