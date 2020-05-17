Защитные костюмы, которые МОЗ закупил в два раза дороже, прибыли в Украину на 16 дней позже

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что груз с костюмами прибыл в Украину.

Министр также напомнил, что на прошлой неделе НАК "Нефтегаз Украины" доставил в Украину медицинский груз, в том числе защитные костюмы, которые уже поступили в 98 больниц в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения связывало задержку с получением костюмов биологической защиты для медиков с введенным Китаем дополнительным контролем экспорта средств индивидуальной защиты.

Специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения закупало вдвое дороже, чем волонтеры.



