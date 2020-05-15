Под управлением СБУ в Полтаве прошли пикеты: активисты протестовали против ареста египтянина

В Полтаве под стенами СБУ родственники задержанного египтянина устроили акцию протеста. Фото: pl.vgorode.ua/

В Полтаве под стенами СБУ родственники задержанного египтянина устроили акцию протеста. Фото: pl.vgorode.ua/

Активисты общественных организаций Полтавы и Днепра устроили ряд одиночных пикетов здания управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в знак протеста против ареста египтянина.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Протестующие держали плакаты с требованием освободить гражданина Египта Моатаза Абдельмовлу, арестованного 7 мая по запросу властей Арабской республики Египет. Участники пикета держали плакаты с надписями "Моатаз не террорист", "Моатаза хотят убить".

Протестующие стояли отдельно друг от друга с соблюдением требований социальной дистанции.

Всего в этих пикетах в разноре время принимали участие более 10 человек.

Адвокат Владимир Костенко, представляющий интересы Абдельмовлы, в комментарии журналистам отметил, что задержание и арест его клиента проходили с процессуальными нарушениями. В частности, при оформлении протокола задержания не было лицензированного переводчика, владеющего юридической терминологией на арабском языке.

Также, по словам адвоката, власти Египта не предоставили украинской стороне правовое обоснование запроса на экстрадицию Абдельмовлы.

"Должны были предоставить оригиналы документов и их переводы для подтверждения того, что лицо совершило уголовные правонарушения или преступления, предусмотренные уголовным кодексом Египта. Они не были предоставлены", - отметил адвокат.

По словам Костенко, его клиента в одном из документов, присланных из Египта, обвиняют в покушении на убийство.

По версии египетских властей, это произошло во время протестов на каирской площади Тахрир в 2013 году.

В 2014 году Моатаз Абдельмовла легально покинул Египет и прибыл в Украину, где учился в Полтавской медицинской академии, женат на гражданке Украины и легально находится на территории страны.

7 мая Октябрьский районный суд арестовал Абдельмовла на 30 суток по запросу спецслужб Египта через "Интерпол".

В Египте действует смертная казнь, которая широко применяется военными властями страны отношении оппозиционеров.

Международное законодательство запрещает экстрадиции в случае, если запрашиваемому лицу угрожает смертная казнь или пытки.