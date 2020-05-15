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  • Вячеслав Чечило: "Детектор медиа" - это кривое зеркало, кривизна которого вводит в ступор
15 мая 2020, пятница, 08:59 92 Мнение
СМИ 2020-05-15T11:30:06+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: "Детектор медиа" - это кривое зеркало, кривизна которого вводит в ступор

Вячеслав Чечило: "Детектор медиа" - это кривое зеркало, кривизна которого вводит в ступор

Ирина Дорофейчук
СМИ, Партия регионов, 9 мая, Чечилов
Вячеслав Чечило. Фото: Украина. ру
Вячеслав Чечило. Фото: Украина. ру

Свою точку зрения на недавнюю публикацию на портале "Детектор Медиа" по поводу освещения в СМИ годовщины 9 мая, на персональной странице в соцсети Facebook, высказал журналист Вячеслав Чечило.

Світлина від Vyacheslav Chechilo.

"Детектор Медиа" - отраслевое СМИ, как бы беспристрастно освещающее рынок масс-медиа. А по факту кривое зеркало, примечательное тем, что его кривизну не замечают ни те, кто в него смотрит, ни те, кто его делает.

Вот эта кривизна отечественной реальности иногда просто вводит в ступор. Современная Украина – это страна, где в порядке вещей нацисты- "правозащитники"; патриоты, требующие избавиться от "лишних" людей и территорий; честные журналисты-пропагандисты и "независимые СМИ", не отличимые от боевых сектантских листков. Я старенький, мне такое уже тяжело.", - констатировал Чечилов.

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