Свою точку зрения на недавнюю публикацию на портале "Детектор Медиа" по поводу освещения в СМИ годовщины 9 мая, на персональной странице в соцсети Facebook, высказал журналист Вячеслав Чечило.

"Детектор Медиа" - отраслевое СМИ, как бы беспристрастно освещающее рынок масс-медиа. А по факту кривое зеркало, примечательное тем, что его кривизну не замечают ни те, кто в него смотрит, ни те, кто его делает.

Вот эта кривизна отечественной реальности иногда просто вводит в ступор. Современная Украина – это страна, где в порядке вещей нацисты- "правозащитники"; патриоты, требующие избавиться от "лишних" людей и территорий; честные журналисты-пропагандисты и "независимые СМИ", не отличимые от боевых сектантских листков. Я старенький, мне такое уже тяжело.", - констатировал Чечилов.