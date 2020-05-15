Коррупция в "Укроборонпроме": Суд отказался сменить Жукову меру пресечения в виде залога 5 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде залога в 5 млн гривен руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Виталию Жукову, подозреваемому в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем, после того, как САП просила суд избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 23 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

"Отказано в удовлетворении нашей и апелляции адвоката", - сказала она.

Таким образом суд оставил в силе решение об избрании ему залога в размере 5 млн гривен.

Деньги он до сих пор не внес.

САП настаивала на взятии Жукова под стражу с альтернативой залога 23 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.

Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.