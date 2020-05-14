На 77-м году жизни умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

11 мая скончалась известная советская и российская актриса Алла Мещерякова в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", — говорится в сообщении. По данным союза, она скончалась 11 мая.

О причинах смерти актрисы не упоминается.

Алла Дмитриевна Мещерякова родилась в Москве в 1943 году. В 1965 году она окончила ВГИК. Сниматься в кино она начала спустя восемь лет. Ее дебютом стал фильм "Страницы первой любви" режиссера Марка Орлова.

Она сыграла более чем в 80 фильмах. В частности, снималась в картинах "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "Сердце друга", "На полустанке", "Вальс" и в других. Помимо этого она играла в сериале "Бригада".

Мещерякова также играла на сцене. В 1965 году она присоединилась к Московскому театру-студии киноактера.

Как сообщали Українські Новини, ранее актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Жизнь Пи" и "Человек-паук", умер на 53-ем году жизни.