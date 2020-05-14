Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что переполненность поездов Киевского метрополитена в дневное время обусловлена лишь желанием руководства предприятия "экономить" на комфорте пассажиров.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поезда метрополитена в Киеве переполнены в дневное время исключительно из-за умышленного желания руководства предприятия "экономить" на комфорте пассажиров. Обеспечить дистанцию между пассажирами и больший комфорт очень легко", - написал бывший замминистра.