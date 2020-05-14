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  • Александр Кава: Поезда киевского метро переполнены из-за желания руководства "экономить" на комфорте пассажиров
14 мая 2020, четверг, 15:19 2042 Мнение
Транспорт 2020-05-14T15:19:44+03:00
Українські Новини
Александр Кава: Поезда киевского метро переполнены из-за желания руководства "экономить" на комфорте пассажиро

Александр Кава: Поезда киевского метро переполнены из-за желания руководства "экономить" на комфорте пассажиров

Павел Твердохлиб
Киевский метрополитен, Александр Кава
Александр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava
Александр Кава Фото: facebook.com/alexander.kava

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что переполненность поездов Киевского метрополитена в дневное время обусловлена лишь желанием руководства предприятия "экономить" на комфорте пассажиров.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поезда метрополитена в Киеве переполнены в дневное время исключительно из-за умышленного желания руководства предприятия "экономить" на комфорте пассажиров. Обеспечить дистанцию между пассажирами и больший комфорт очень легко", - написал бывший замминистра.

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