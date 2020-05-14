Более 50 нардепов оспаривают в Конституционном суде указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский собрал свыше 50 подписей народных избранников, чтобы обжаловать указ бывшего Президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Конституционном суде.

Об этом Дубинский 14 мая сообщил в своем Telegram-канале.

"Собрал 50+ подписей под обращением в Конституционный суд для признания неконституционности Указа президента Порошенко по назначению Сытника директором НАБУ (218/2015). Сегодня обращение уйдет в КС", - написал нардеп.

В электронной копии документа сказано, что нардепы считают, что указ является неконституционным, поскольку не отвечает требованиям нескольких статей Конституции Украины, а глава государства, подписав этот указ, вышел "за пределы своей конституционной компетенции".

Напомним, законопроект, который бы позволил уволить директора НАБУ, исчез из повестки дня заседания Верховной Рады после того, как представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем говорилось, что возможные изменения законодательства о НАБУ, невыгодные Сытнику, приведут к пересмотру действий МВФ в Украине.