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14 мая 2020, четверг, 09:39 910 Мнение
Транспорт 2020-05-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
Сергей Дидковский: Киев не может эффективно функционировать без общественного транспорта

Сергей Дидковский: Киев не может эффективно функционировать без общественного транспорта

Татьяна Зотова
Транспорт, Метро, Карантин, Коронавирус
Сергей Дидковский. Фото: facebook/didkovsky
Сергей Дидковский. Фото: facebook/didkovsky

Своим видением ситуации с транспортом в Киеве в условия карантина из-за пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Транспортный коллапс - это результат типичной ошибки теоретика. На бумаге выглядит красиво: общественный транспорт закроем, чтобы не собирались в толпы, а ездили в автомобилях. Постепенно выйдем из карантина, все скажут спасибо.

И все такие - хоба! - сели в автомобили и поехали по делам. Потому что деньги нужно зарабатывать. Даром их дают только в определенных кабинетах.

Поехали и стали в пробки. Теория уткнулась своим напудренным носиком в мозолистый кулак практики. Как говорится, не важно сколько штук книг ты прочел, важно, что усвоил и смог применить.

Реальность в том, что Киев не может эффективно функционировать без общественного транспорта. Мало того, что его нужно срочно открывать, так еще и увеличивать количество станций и веток метрополитена и наземного рейсового транспорта (трамваев, городской электрички).", - резюмировал свою заметку Дидковский

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