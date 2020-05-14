Своим видением ситуации с транспортом в Киеве в условия карантина из-за пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Транспортный коллапс - это результат типичной ошибки теоретика. На бумаге выглядит красиво: общественный транспорт закроем, чтобы не собирались в толпы, а ездили в автомобилях. Постепенно выйдем из карантина, все скажут спасибо.

И все такие - хоба! - сели в автомобили и поехали по делам. Потому что деньги нужно зарабатывать. Даром их дают только в определенных кабинетах.

Поехали и стали в пробки. Теория уткнулась своим напудренным носиком в мозолистый кулак практики. Как говорится, не важно сколько штук книг ты прочел, важно, что усвоил и смог применить.

Реальность в том, что Киев не может эффективно функционировать без общественного транспорта. Мало того, что его нужно срочно открывать, так еще и увеличивать количество станций и веток метрополитена и наземного рейсового транспорта (трамваев, городской электрички).", - резюмировал свою заметку Дидковский