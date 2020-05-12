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12 мая 2020, вторник, 20:40 673
Политика 2020-05-12T20:48:41+03:00
Українські Новини
Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу хищении 2 млрд грн

Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу хищении 2 млрд грн госсредств

Ольга Фандорина
Хищение, Аграрный фонд, Ирина Венедиктова, Антон Поляков
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная

Дарницкий районный суд Киева во вторник 12 мая не смог провести судебное заседание по уголовному производству против депутата Верховной Рады из группы "Довіра" Бориса Приходько о хищении более 2 млрд грн из Аграрного фонда. 

Судебное заседание не состоялось из-за уже второй с начала года смены прокурора в деле, заявил внефракционный нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Антон Поляков в своем Telegram-канале, передает Гордон.

"Передайте [президенту] Владимиру Зеленскому, в его зазеркалье, что его "весне" пришел п...здец! Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ... Как оказалось, в Генпрокуратуре "случайно" расформировали отдел, в который входил прокурор по гособвинению по делу 753/11924/18 – хищение 2,069 млрд гривен из Аграрного фонда. Теперь, дело, скорее всего, передадут другому прокурору. А тот в свою очередь запросит у суда время на ознакомление с делом", – написал Поляков.

Политик отметил, что с начала года Генпрокуратура уже второй раз проводит "операцию с расформированием отдела и сменой прокуроров по этому делу".

"Первый – при [экс-генпрокуроре Руслане] Рябошапке. Второй – уже при [нынешней руководительнице Ирине] Венедиктовой, которая обещала с трибуны посадки топ-чиновников и коррупционеров. С такими успехами Венедиктовой сбор подписей уже за ее отставку просто неизбежен", – считает Поляков


Приходько был первым заместителем главы Национального банка Украины. Он фигурирует в деле о хищении 2 млрд грн Аграрного фонда. По данным прокуратуры, эти средства незаконным путем вывели из Украины в один из европейских банков через "Брокбизнесбанк", принадлежащий беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Следствие установило, что фонд без разрешения Министерства аграрной политики разместил средства на депозитном счете "Брокбизнесбанка", а банк потратил эти средства на собственные нужды. 26 января 2017 года уголовное производство направлено на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева.

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