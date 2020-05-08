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08 мая 2020, пятница, 21:00 286
Общество 2020-05-08T21:00:02+03:00
Українські Новини
Осадки отступят, но тепла ждать не стоит. Прогноз погоды на 9 мая

Осадки отступят, но тепла ждать не стоит. Прогноз погоды на 9 мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Птицы. Фото: boobletrouble.livejournal.com
Птицы. Фото: boobletrouble.livejournal.com

9 мая в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

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