Осадки отступят, но тепла ждать не стоит. Прогноз погоды на 9 мая

9 мая в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.