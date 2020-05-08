Основатель Telegram Павел Дуров вдохновился фильмом Юрия Дудя о Кремниевой долине и написал причины, по которым, по его мнению, Америка - не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей. Редакция рекомендует посмотреть фильм Дудя, а также прочитать полную статью Павла Дурова. Публикуем главные тезисы из его материала.

"Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В нем предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США.

Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя “маленькую Россию”.

В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту - обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать и о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже - 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.

Полицейское государство

Несмотря на имидж страны свободы, США - жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки. Как я рассказывал, мы в Telegram тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году.

Недоступное здравоохранение

Система здравоохранения США - неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу - это выходит дешевле. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находится на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого - слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс.

Ограниченность культурной жизни

Кремниевая долина - это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, - тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско - единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города.

Посредственное среднее образование

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, - этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

Высокие налоги

США - страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. При этом США - единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов - это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но - как показал печальный пример Олега Тинькова - и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю.

Дороговизна разработки

Кремниевая долина - место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии.

Слабые перспективы рынка в XXI веке

Американский рынок - перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, - и это было обосновано. Тогда США предоставляли собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда.

В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 миллионами пользователей, или Telegram с 400 миллионами активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышает долю пользователей из любой другой страны. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена относительно недалеко от этой страны, а не на обратной стороне земного шара.

Заключение

США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.

Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня - сродни покупке актива на пике стоимости", - резюмирует автор.