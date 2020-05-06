Сергей Лямец: Почему Коломойский и Пинчук стали коммунистами, или как олигархи довели энергорынок до кризиса и хотят еще

Сергей Лямец: Почему Коломойский и Пинчук стали коммунистами, или как олигархи довели энергорынок до кризиса и

Поспешные выводы всегда свойственны людям не слишком разумным. Эмоция вместо мысли – ведущее свойство истеричек. Никого не хочу обидеть, но типичный клиент соцсетей Украины – это не слишком умная истеричка.

Помните, как победно ширилась альтернативная энергетика? Помните, как все постили восторженные статьи о том, как Германия закрывает АЭС, чтобы перейти на более чистую "солнечную" энергию? Да, там была приписка: что стоимость электроэнергии из альтернативных источников всегда выше. Но украинцы все равно постили статьи с комментарием "за такое можно и заплатить". Ну ок. Олигархат, который плодил статьи под "зеленый тариф", хитро улыбался.

Так в курятник впустили лиса. Сначала Андрей Клюев, а потом Ринат Ахметов задрали "зеленый тариф", закрепили его несуразный, убийственный уровень через закон. Но никто не возмущался. Всем было похъ. Потому что типичный клиент соцсетей Украины – это не слишком умная истеричка. Украинцы продолжали постить статьи про торжество "зеленой энергии". А мысль авторов статей уже бежала дальше – в то время, когда мы закроем АЭС вообще. И не слишком умная истеричка соглашалась, что хватило нам Чернобыля, лучше переплатим, но будем в чистоте.

И вот, наступил 2020 год. Теперь та самая истеричка, которая восторженно "хавала" тему альтернативной энергетики, встала на защиту атомной энергетики. Дескать, давайте верните все взад. Не надо нам повышения тарифов для населения в два раза. Не надо нам вашего дорогого электричества, заберите сами знаете куда свои солнечные станции. Это все Ахметов, он всех кинул и собирает кэш, чтобы сбежать в замок во Франции, а нас оставить на руинах.

И опять поспешные выводы. И опять эмоции. И опять никто не пытается увидеть ситуацию в целом. А она вот какая.

В свое время вам скармливали бравые статьи о торжестве "зеленой" энергетики, потому что одна группа олигархов хотела протянуть "зеленый" тариф. Другая группа олигархов ей не мешала, потому что в это самое время она использовала свои лазейки, чтобы получить дешевую электроэнергию. В итоге, платить пришлось всем нам – населению и неолигархическому бизнесу. Но не слишком разумная истеричка молчала. Спросите, почему? Потому что никто не хотел напрягаться и смотреть в суть процессов. Все хотели хайпануть.

А теперь наступил новый этап. Не слишком разумной истеричке скармливают статьи о том, как все плохо, как Ахметов собрался бежать во Францию, как атомные станции останавливают и так далее. На самом деле, дело вообще не в Ахметове. У него как раз все в порядке, и никуда бежать он явно не собирается. Зато два вполне конкретных олигарха хотят выбить для себя льготную цену на электроэнергию.

Если бы сейчас, в порядке эксперимента, тариф понизили в два раза для Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, все стихло бы за один день. Правда, на следующий день вы, дорогие мои украинцы, получили бы двойное повышение тарифа на электроэнергию – потому что дешевый тариф для Коломойского и Пинчука пришлось бы компенсировать угадайте кому. Вам!

И самое главное. Вы бы платили и считали, что все в порядке. Почему? Потому что никто не сказал бы вам, что что-то не так. Вам опять подсунули бы статьи об альтернативной энергетике или о пушистых котиках.

Дорогие друзья. Если вы дочитали до этого места, значит, думать готовы. Давайте набросаю несколько пунктов, которые дадут более трезвое понимание ситуации.

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Пункт 1. Олигархи довели энергетику до кризиса

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Несколько лет подряд известные люди строили альтернативные электростанции, чтобы получать сверхдоход от "зеленого тарифа". Сверхдоход – это, например, в 10-15 раз больше, чем тот же "Энергоатом". Они законом протянули систему энергорынка, который гарантировал бы доход для "альтернативщиков" за счет всех остальных. И вот, строительство "зеленых" мощностей продолжается. До июля 2020 года будут введены в эксплуатацию еще несколько станций, которые еще сильнее перекосят энергосистему. И вызовут еще большее подорожание электроэнергии в Украине.

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/

Знают ли об этом условные Игорь Коломойский и Виктор Пинчук? Конечно. Могли ли они изменить систему и не допустить коллапса 2020 года? Конечно. Но им это не было нужно. Ни один олигарх в мире не принимает решения, которые выгодны всем. Олигархи принимают только те решения, которые выгодны им лично.

Например, Игорь Коломойский взял под контроль "Центрэнерго", и стал покупать на свои предприятия электроэнергию по прямым контрактам. Эти контракты убыточны для государственного (!) "Центрэнерго", зато у олигарха все в порядке. А еще он через своих депутатов, в частности Андрея Геруса, пролоббировал себе дешевые ночные тарифы, а еще – получил выгодный импорт дешевле украинского рынка. У него – все ок.

Виктор Пинчук тоже прекрасно работал на дешевой импортной электроэнергии и ночном тарифе, и плевать ему было на судьбу атомной энергетики. Если посмотреть отчетность "Интерпайпа" за 2019 год, то там хорошие объемы продаж и приличная прибыль после убытка в 2018 году, но при этом расходы на электроэнергию – меньше. Как же так? А вот так.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5eabf7fd19e88/

Парадокс в том, что Пинчук, как и Коломойский, конечно же, спонсоры Владимира Зеленского – они могли, если бы захотели, сбалансировать рынок правильно. Но это "правильно" означало бы, что двоим олигархам пришлось бы платить больше. А они не хотели платить больше.

В итоге, украинская энергосистема дошла до коллапса. "Зеленые" строились все больше, олигархи делали "дырки" в рынке, а тут еще пришел общемировой кризис. И все тайное стало явным.

Украинская не слишком разумная истеричка в соцсетях знать не хотела обо всем этом. Она жила в иллюзии, что "зеленая энергетика" – это сплошной позитив. Потом очнулась, когда наступил кризис, энергоблоки АЭС "вдруг" вывели в ремонт, а Коломойский и Пинчук принялись качать права.

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Пункт 2. Атомные энергоблоки вывели в ремонт, потому что не хватает балансирующих мощностей.

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Что такое энергосистема? Это два вида источников электроэнергии. Первые – это постоянные. Они работают ровно, их нельзя быстро нарастить или быстро уменьшить. Их можно только включить или выключить. К таким источникам относятся атомная энергия и... "зеленая". Солнечные батареи можно только выключить, у них нигде нет краника "прикрутить".

Второй вид источников – балансирующие. Их мощность можно изменить, не выключая. К таким источникам относят гидроэлектростанции (в том числе гидроаккумулирующие) и тепловые. Можно прокачивать через плотину больше воды или меньше, можно сжигать угля и газа больше или меньше. Когда нагрузка маленькая (все спят) – они коптят на минимальных оборотах. Когда все проснулись, заводы заработали и нагрузка выросла, мощность балансирующей генерации разгоняют.

Так вот, украинская энергетика строилась во времена СССР. Старая советская система построена так, чтобы постоянные источники работали примерно на уровне ночной нагрузки. На то время это были преимущественно атомные станции, их доля в энергобалансе была примерно 60%. А вот когда наступало утро, включались все остальные – тепловые и гидро.

В наше время построили "солнечные" и ветровые станции. Ветровые работают ночью тоже, а "солнечные" – только днем. Но и те, и другие – постоянные. И за счет "зеленого тарифа" их постоянно строили новые и новые.

https://www.facebook.com/SDSavchuk/posts/775712636216270

Возник перекос. В эксплуатацию вводят все больше постоянных источников электроэнергии. Зато почти не вводят балансирующие.

https://www.unian.net/politics/10518267-politico-v-ukraine-zelenaya-energetika-pitaet-oligarhov.html

В итоге, уже в 2020 году возник дефицит балансирующих мощностей примерно на уровне 2000 МВт. Зато еще до июля в строй введут еще 1000 МВт "зеленых" мощностей. То есть, разрыв еще увеличится.

За счет "зеленого тарифа", альтернативная электроэнергия стоит в 10-15 раз дороже, чем у атомных станций. Их бы выключить или, еще лучше, срезать им "зеленый тариф". Но "зеленые" защищены законом и иностранными посольствами. Поэтому просто срезать им тариф не получается. Поэтому приходится гасить атомные блоки. Вот как альтернативные электростанции выдавливают с рынка атомные станции.

Не слишком разумная истеричка, живущая в украинских соцсетях, этих тонкостей не понимает. Она понимает просто: есть коррупционеры в Кабмине, они контролируются Ахметовым, и они выключают дешевые атомные станции, увеличивают тариф для населения, чтобы прокормить дорогие "зеленые" станции. Все правильно, но есть нюансы.

Во-первых, дорогие избиратели, напрягите своих "Слуг народа", чтобы они наконец срезали "зеленый тариф". Невзирая на то, что там Ахметов и другие. Просто пусть срежут "зеленый тариф", а не играются в коммунизм. Раз Коломойский и Пинчук так озабочены – пусть включат рычаги влияния и влияют на Зеленского, а тот – на "Слуг народа".

Во-вторых, атомные энергоблоки отправляют в ремонт совершенно правильно. Премьер и и.о. министра энергетики столкнулись с риском нового Чернобыля. Дело в том, что из-за кризиса ночью потребление электроэнергии в Украине упало катастрофически. Не потребляют даже тот объем, который вырабатывают "альтернативщики" и атомщики. Поэтому власть прибегла к очень опасному маневру – АЭС в ручном порядке каждую ночь снижали мощность энергоблоков, а каждое утро – повышали обратно. Это риск, безумный риск. В 1986 году такой маневр закончился Чернобыльской катастрофой. Вот почему и президент, и премьер, и министр энергетики единодушно решили отправить часть блоков на ремонт. Этот ремонт давно был нужен, но еще нужнее перестать играться с атомным демоном.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5eabf7fd19e88/

Правильно ли это? Конечно. Но не слишком разумная истеричка в украинских соцсетях не понимает, как хорошее решение может быть плохим. Ведь правительство вывело дешевые энергоблоки? Да. Ведь электроэнергия станет дороже? Да. Значит, решение плохое.

Все правильно, дорогие истерички. Но вопрос не в президенте, не в премьере и не в и.о. министр энергетики. Они лишь приняли "пожарные меры". Обязательно нужен следующий пункт.

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Пункт 3. Нужно срезать "зеленый тариф".

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Еще раз, несколько лет назад Верховная Рада предательски открыла огромную дыру "зеленого тарифа" в энергосистеме Украины. В последующие годы эту дыру заполняли разного рода олигархи. Всю вторую половину 2019 года можно было остановить негативное развитие событий. Но никто ничего не предпринимал, а экс-министр энергетики, "соросенок" Оржель делал вид, что все происходит отлично. Еще бы, когда в соцсетях пишут вот такое.

https://www.facebook.com/SDSavchuk/posts/775712636216270

Мы дошли до того, что эту дыру нужно закрывать обязательно. До конца мая, по моим данным, будет подписан меморандум с владельцами альтернативных электростанций. А по его итогам – будет принят новый закон, с более низким уровнем "зеленого тарифа".

Но это лишь первый шаг. После него нужно открывать экспорт электроэнергии или активизировать развитие балансирующих мощностей: тепловых и гидро.

И тут первым делом всплывает фигура Рината Ахметова, который является монополистом в тепловой энергетике. Вроде как он получит выгоду, а все остальные потеряют.

Ну не знаю. Я сам за то, чтобы убрать монополию Ахметова и в альтернативной энергетике, и в тепловой. Потому что это сообщающиеся сосуды, которые в любом случае работают прежде всего на него. Но пока что в ходе последнего экстренного "обрезания" Ахметов тоже потерял часть рынков сбыта, как и атомщики. Еще хуже, что потерял на сам Ахметов – что ему сделается? – а обычные шахтеры, у которых он перестал закупать уголь. Поэтому систему нужно перестраивать, но очень грамотно, чтобы с водой не выплеснуть шахтеров.

Конечно, проблема тепловой энергетики – это не только Ахметов. Она касается и государственных "Центрэнерго" и "Донбассэнерго". Они тоже потеряли часть рынка электроэнергии. Но разумно было бы продать их в правильные руки, чтобы новый владелец развивал альтернативу Ахметову. Или оставить государственными и развивать самим, но тогда при условии, что Коломойского придется прогнать с "Центрэнерго". Но вспоминая о не слишком умной истеричке, я почему-то сомневаюсь, что президент Зеленский на такое пойдет.

Еще один вид балансирующих мощностей – это гидроэлектростанции. В 2020 году они оказались в критической ситуации по чисто природным причинам. Из-за сухой и теплой зимы упал уровень воды в реках, и производство электроэнергии на ГЭС уже упало на 50%. Это не предел. Уже летом вполне может дойти до того, что ГЭС придется тормозить еще, чтобы не погубить рыбу и не оставить города без воды.

Но в целом, будут еще полноводные годы. Государство должно наращивать объемы гидромощностей. Это прежде всего новые блоки на гидроаккумулирующих станциях: Днестровской, Каневской, Ташлыкской и других.

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Пункт 4. Истерики прекрасны, но они не нужны

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Сравним, как энергетический кризис выглядит в соцсетях и на самом деле.

В соцсетях, где правят бал коммунисты Коломойский и Пинчук, все звучит так:

- атомную энергетику уничтожают

- тарифы на электроэнергию повышают

- украинскую экономику убивают

- выигрывает от этого мерзавец Ахметов, который грабит всех нас

- все делают его ставленники: премьер Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Ольга Буславец

- сам Ахметов вынимает последний нал из своих компаний и готовится бежать во Францию в замок

- покупайте места на кладбище

- и только Коломойский с Пинчуком на стороне умирающего народа

- все эти тезисы охотно поддерживает не слишком разумная истеричка – среднестатистический житель украинских соцсетей.

А теперь что происходит на самом деле:

- олигархи, главным образом Ахметов, Пинчук и Коломойский, делали только так, как выгодно им

- Коломойский и Пинчук (главные спонсоры Зеленского) могли все исправить, у них было минимум восемь месяцев на это

- но они ничерта не сделали

- наоборот, они все только усугубили ж@пу, открыв импорт электроэнергии по демпинговым ценам из России и снизив цену ночной электроэнергии ниже рынка

- в результате, Ахметов, Пинчук и Коломойский завели энергетику в кризис

- на их бездействие наложились пандемия и снижение потребления на 10%

- цены на внутреннем рынке обвалились, возникли массовые убытки всех, кроме "зеленых", которых защищает закон

- а самое ужасное, начали туда-сюда двигать мощность атомных энергоблоков, что могло каждый день привести к новому Чернобылю

- премьер Шмыгаль и и.о. министр энергетики Буславец вывели часть атомных блоков в ремонт, чтобы не допустить ядерной катастрофы

- после этого цены на энергорынке еще обвалились (да! а вы что думали?)

- а еще они перебалансируют рынок так, что плохо будет всем, в том числе Ахметову, Пинчуку и Коломойскому

- в частности, Шмыгаль и Буславец собираются урезать "зеленый тариф"

- а атомную энергию предлагают экспортировать или сбывать другим путем

- кстати, "Энергоатом" сам предложил майнить криптовалюты, а потом обвинил в этом Буславец)))

- вроде как, должен возмущаться Ахметов, но вместо него возмущаются Коломойский и Пинчук

- почему? Потому что для них цена электроэнергии вырастет (как и для остальных)

- но Коломойский и Пинчук не сдаются и хотят для себя особых условий

- для этого они изображают из себя коммунистов – борцов за благо народа и экономики.

Сухой остаток:

- Зеленский, Шмыгаль и Буславец пытаются сбалансировать систему, но для этого нужно сделать плохо всем

- Коломойский и Пинчук – против, они хотят плохо всем остальным, поэтому воюют с Ахметовым, каждый за свои интересы, выдавая это за коммунизм

- во всех этих раскладах, словно флюгер, туда-сюда болтается не слишком разумная истеричка – среднестатистический посетитель украинских соцсетей.

И знаете, в чем тут главное дело? Помните знаменитую песенку Высоцкого о том, как жираф женился на антилопе? Там больше других виноват тот, кто крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней!"

Именно при вашей поддержке, дорогие представители населения, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и Ринат Ахметов в очередной раз могут перекроить энергетику в самой уродливой форме.

Чтобы вывести энергетику из кризиса, меньше всего нужны крики и хайп. Это как устраивать демонстрацию за спиной хирургов, которые делают пересадку сердца. Да, их действия нужно контролировать – но истерика не слишком умной истерички тут точно не поможет. Поможет трезвый разумный подход.