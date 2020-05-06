Андрей Павловский: В Нафтогазе за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней

Свою точку зрения на доставленный из Китая медицинский груз, оплаченный НАК "Нафтогаз Украины" высказал журналист Андрей Павловский. Свою заметку он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Сначала Нафтогаз повышает цены людям в платежках, потом платят миллионы премий себе, что они хорошо работают. Теперь у них есть прибыль и они могут позволить себе на 500 млн купить гуманитарной помощи и сделать из этого пиар акцию. Получается за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней.

Дякуємо)", - отметил Павловский.