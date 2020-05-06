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  • Андрей Павловский: В Нафтогазе за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней
06 мая 2020, среда, 13:11 269 Мнение
Политика 2020-05-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Андрей Павловский: В Нафтогазе за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней

Андрей Павловский: В Нафтогазе за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней

Павел Твердохлиб
Медицина, Китай, Гуманитарная помощь, Пандемия, Павловский, Мрия, Коронавирус, Нафтогаз
Андрей Павловский. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Андрей Павловский. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Свою точку зрения на доставленный из Китая медицинский груз, оплаченный НАК "Нафтогаз Украины" высказал журналист Андрей Павловский. Свою заметку он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Сначала Нафтогаз повышает цены людям в платежках, потом платят миллионы премий себе, что они хорошо работают. Теперь у них есть прибыль и они могут позволить себе на 500 млн купить гуманитарной помощи и сделать из этого пиар акцию. Получается за наши деньги купили гуманитарку да и еще "крутанули" свои лица на ней.

Дякуємо)", - отметил Павловский.

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