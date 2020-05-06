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06 мая 2020, среда, 10:11 1005
Экономика 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года, - Бахматюк

"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года, - Бахматюк

Сергей Паламаренко
Олег Бахматюк, Сельское хозяйство, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг, Посевная
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ
Олег Бахматюк. Фото: УЛФ

Агрохолдинг "Укрлендфарминг", один из крупнейших в Европе по размерам земельного банка, завершает посевные работы: посеяно уже 340 тыс. га и осталось засеять 8 тыс. га соей и кукурузой, сообщил владелец холдинга Олег Бахматюк.

"Как это ни странно, мы посевную провели за последние три года в самые лучшие сроки", - сказал Олег Бахматюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". "Если для многих карантин стал неожиданным испытанием, то мы были к нему готовы намного лучше. Мы привыкли жить в цейтноте с ограниченным доступом к финансовым ресурсам", - сказал владелец "Укрлендфарминга".

Бизнесмен добавил, что агросектор наименее пострадал от пандемии, цены на сырьевую агропродукцию держатся, хотя ситуация на рынке биоэтанола будет тянуть вниз цену на кукурузу и подсолнечник.

Бахматюк уточнил, что компания пока не успела получить выгоду от снижения цен на нефтепродукты и минеральные удобрения, так как заблаговременно закупила их для посевной, однако если такая ценовая ситуация на этих рынках сохранится до периода сбора урожая и далее осенью, то это позитивно отразится на показателях "Укрлендфарминга".

В то же время бизнесмен спрогнозировал, что падение ВВП Украины вряд ли будет меньшим, чем в США и Европе и составит 10-15%. По его мнению, стране необходимо научиться жить в новую эпоху национального экономического эгоизма.

"Украина пока даже не начала консолидировать свои возможности", - считает Бахматюк.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.

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