В День Победы на "Интере" – премьера сериала "Ни шагу назад-2. На линии фронта"

В субботу, 9 мая, в 15:00 телеканал "Интер" покажет премьеру 6-серийной военной драмы "Ни шагу назад-2. На линии фронта". Это продолжение сериала о смелой деревенской девчонке Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов.

Во втором сезоне главная героиня Тошка и ее суровый командир Рай оказываются в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией! В лесу она встречает снайпера и просит научить ее метко стрелять. Тошка бесстрашно отправляется в самую гущу драматических событий — впереди ждет жестокий и кровавый бой…

По словам продюсера сериала Александры Ворониной, многое в сценарии сериала "Ни шагу назад-2. На линии фронта" основано на реальных событиях, а истории о человеческих судьбах гармонично переплетены с кадрами военных действий: "75 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Но это не должно быть забыто никогда. Сейчас снимается много фильмов на военную тематику, которые превращаются в некий мейнстрим: продакшны стараются сделать экшен, где все зрелищно взрывается и нет места настоящим отношениям. Но Великая Отечественная война – это большая человеческая трагедия, на кону которой стояли жизни людей. Наш сериал – о большой борьбе всего народа, который сражался и победил".

В центре истории – по-прежнему маленькая девчонка Тошка, которая на войне совершает большие подвиги. Но во втором сезоне зрители увидят ее другой. "Во время войны взросление идет быстрее, даже молодые люди седеют от выпавших на их долю переживаний, – рассказывает режиссер Георгий Фероренко. – Так случилось и с Тошкой: она очень сильно изменилась, стала серьезнее. Ее поступки более обдуманные. Это уже молодая женщина, которая не только сражается с врагом, но и борется за свою любовь. На войне чувства и эмоции были острее. Потому что люди понимали, что завтра этой любви может не быть, любимого человека может не стать".

Исполнительница главной роли – Валентина Попова – уверена, что второй сезон сериала будет еще более захватывающим: "Когда я прочитала сценарий продолжения – он меня потряс! Я думала, что все самое интересное уже случилось в первом сезоне, – куда же дальше? Но нет, главные испытания для моей героини еще впереди. Съемки в таком фильме, как "Ни шагу назад!", требуют очень много эмоциональных сил. Ты же переживаешь все со своим персонажем. Тем более это мой первый опыт работы в кино. Но я с детства мечтала о такой необычной роли, да еще и в военном проекте. Это же большое актерское счастье! После выхода на экраны первой части мне очень многие зрители писали в соцсетях, делились впечатлениями. С некоторыми из них мы встречались и даже сдружились. Когда я вижу такой отклик от людей, читаю их благодарные отзывы, понимаю, что не зря живу на свете, что мы делаем доброе дело. Этот взаимообмен дарит мне радость, дает энергию и смысл жить дальше".

По словам режиссера, во втором сезоне сюжет будет закручен не только вокруг Тошки, но и затронет истории других персонажей: "Мы более масштабно покажем жизнь людей во время войны, судьбы разных героев. Хотя у нас будет достаточно боевых действий, экшена, но главными остаются человеческие отношения, чувства людей, их взгляды. Тогда даже внутри между своими происходили конфликты. На войне ведь идет борьба за жизнь и за любовь – к ближнему, к земле родной, к людям. Это самое главное. Как в таких сложных обстоятельствах не сломаться, продолжать оставаться человеком и любить жизнь? Это возможно, только если ты честен перед собой".

Одну из ключевых ролей во втором сезоне – снайпера, обучающего Тошку и помогающего ей спасти Рая, – играет Иван Колесников. "Я посмотрел первую часть сериала, и она мне очень понравилась: история очень хорошая, – рассказывает актер. – Да и, признаться, раньше никогда не играл снайпера, интересно было себя попробовать в такой роли. Сниматься в военных фильмах тяжело, в том смысле, что никто из моего поколения толком и не знает, что такое война. Мне тема Великой Отечественной знакома только по воспоминаниям родных. Мой дедушка Валя воевал. Бабушка Леля была в оккупации в Ленинграде. Это было очень тяжелое время для всего нашего народа. Поэтому, играя роль в военной драме "Ни шагу назад-2", я в каком-то смысле отдаю дань уважения своим предкам".

Также в сериале "Ни шагу назад-2. На линии фронта" снялись Федор Гуринец, Вероника Мишаева, Анатоль Фон-Филандра, Игорь Салимонов, Нина Набока, Алена Курта, Инна Коляда, Дмитрий Пустильник, Дарья Коныжева, Артем Мельничук, Филипп Дьячков. Чтобы вжиться в образ людей времен Великой Отечественной, актерам пришлось научиться обращаться с оружием, правильно носить военную форму, осваивать правила поведения солдат и офицеров и даже изучать немецкий язык.

"Ни шагу назад-2" – очень яркий, искренний, живой и динамичный сериал, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Первый сезон в прошлом году прошел на "Интере" с большим успехом. Мы очень надеемся, что зрители полюбят и второй сезон. Это кино с ярким сюжетом, с драматургией, с неожиданными поворотами. Когда стоит выбор между личными чувствами и долгом – верности присяге, Родине. Очень непростые моменты человеческих отношений. В названии сериала отражена его идея – "Ни шагу назад!". В жизни есть ситуации, когда ты четко видишь какую-то черту, которую нельзя переступать. Если ты сделал даже один шаг за эту черту – это уже другой ты и другая жизнь. И вернуть ничего невозможно. Поэтому есть ситуации, в которых нельзя вообще ни на сантиметр заступать за черту. Если хочешь себя уважать и хочешь понимать, в чем смысл твоей жизни и твоих поступков, значит, не заступай за эту черту. Именно об этом наш сериал и весь эфир 9 Мая – о бескомпромиссности и подвиге".

Не пропустите премьеру сериала "Ни шагу назад-2. На линии фронта" – 9 мая в 15:00 на "Интере". В День Победы в эфире телеканала смотрите все 6 серий военной драмы.

Кроме того, 9 мая "Интер" покажет и другие проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 7:00 в прямом эфире начнется традиционный многочасовой марафон "Наша Победа". Также в этот день – лучшие фильмы о войне: в 12:15 – "Шел четвертый год войны", а в 13:30 – "В бой идут одни "старики". В 20:30 смотрите на "Интере" большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех".