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  • Под Киевом спецназовцы штурмовали квартиру. Полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку
05 мая 2020, вторник, 15:31 1992
Происшествия 2020-05-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом спецназовцы штурмовали квартиру. Полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

Под Киевом спецназовцы штурмовали квартиру. Полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

Ирина Николенко
Полиция, Киевская область, Иностранец, задержание грабителя, Нацполиция

После того, как вблизи столицы полиция задержала псевдоминера, еще один случай произошел в Киевской области – иностранец угрожал взорвать многоэтажку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В селе Святопетровское, поздно вечером 4 мая, иностранец за полчаса силой забрал мобильные телефоны у трех человек и угрожал ножом. После разбойного нападения забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать многоэтажный дом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. А бойцам батальона полиции особого назначения пришлось штурмовать квартиру, ведь мужчина отказывался идти на контакт и общаться с правоохранителями.

Иностранец угрожал взорвать дом. Фото: Facebook Полиция Киевской областиИностранец угрожал взорвать дом. Фото: Facebook Полиция Киевской области

Нападающим оказался 38-летний гражданин Российской Федерации. Во время обыска в доме иностарнца полиция нашла вещественные доказательства и один из украденных телефонов. Однако взрывных устройств кинологическая служба не обнаружила.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного Процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, ему грозит тюрьма от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

В пресс-службе полиции сообщают, что уже сообщили о задержании мужчины в посольство Российской Федерации и Министерства иностранных дел Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, в Святошинском районе столицы подорвали банкомат и украли деньги. В Киеве эвакуировали людей из Александровской больницы из-за сообшения об минировании. 

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