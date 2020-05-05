Под Киевом спецназовцы штурмовали квартиру. Полиция задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

После того, как вблизи столицы полиция задержала псевдоминера, еще один случай произошел в Киевской области – иностранец угрожал взорвать многоэтажку. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В селе Святопетровское, поздно вечером 4 мая, иностранец за полчаса силой забрал мобильные телефоны у трех человек и угрожал ножом. После разбойного нападения забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать многоэтажный дом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. А бойцам батальона полиции особого назначения пришлось штурмовать квартиру, ведь мужчина отказывался идти на контакт и общаться с правоохранителями.

Иностранец угрожал взорвать дом. Фото: Facebook Полиция Киевской области

Нападающим оказался 38-летний гражданин Российской Федерации. Во время обыска в доме иностарнца полиция нашла вещественные доказательства и один из украденных телефонов. Однако взрывных устройств кинологическая служба не обнаружила.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного Процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, ему грозит тюрьма от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

В пресс-службе полиции сообщают, что уже сообщили о задержании мужчины в посольство Российской Федерации и Министерства иностранных дел Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, в Святошинском районе столицы подорвали банкомат и украли деньги. В Киеве эвакуировали людей из Александровской больницы из-за сообшения об минировании.