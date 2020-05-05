Решающие бои впереди, - бойцов Азова поздравили с шестой годовщиной

В 2014 году украинские добровольцы объединились против российской агрессии, основав полк "Азов" и положив начало масштабному патриотическому движению. Сегодня, 5 мая, азовцы отмечают свою 6-ю годовщину. В честь праздника со словами благодарности к добровольцам и действующему составу обратились первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий и представители "Национального Корпуса".

"Хотим поздравить каждого воина-азовца и поблагодарить. "Азов" оберегает покой в ​​украинских домах, вселяет уверенность в непобедимости украинской нации. Сегодня "Азов" - это символ несокрушимости Украины перед лицом врага. За шесть лет существования полк не только превратился в одно из лучших подразделений украинской армии, но и дал толчок к созданию самого мощного в государстве общественного патриотического движения", - говорится на официальном сайте "Национального Корпуса".

Отдельно с годовщиной создания добровольческого отряда патриоты поздравили идейного лидера и инициатора основания "Азова" - нынешнего главу партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого.

"Всего шесть лет назад украинский националист Андрей Билецкий основал добровольческий батальон "Азов" - коллектив, объединивший под угрозой опасности реального российского вторжения первых смельчаков. Азовцы с первого дня своего существования стали самым большим страхом пророссийских сепаратистов и главным объектом ненависти кремлевской пропаганды. Им было суждено стать у истоков легендарного теперь уже полка Нацгвардии", - говорится в сообщении на сайте "Национального Корпуса".

Сам Билецкий в своем поздравлении говорит: "Шесть лет назад нам удалось сделать наиболее хардкорное подразделение Украины. Наше кредо еще тогда было "биться кисть в кисть и никогда не сдаваться". Я надеюсь, что таким оно останется в Азове и навсегда."

Напомним, на первом этапе в состав батальона "Азов" вошли, в основном, добровольцы без опыта военной службы. Батальону поручили патрулирование окрестностей Мариуполя и ведение разведывательной деятельности. 17 сентября 2014 батальон "Азов" был реорганизован и расширен в состав полка с аналогичным названием. Командиром новосозданного полка остался основатель добровольческого батальона Андрей Билецкий. А уже 11 ноября "Азов" был переведен в состав Национальной гвардии Украины с последующей доукомплектацией его до боевого стандарта бригад Нацгвардии.

За время существования полка бойцы "Азова" приняли участие в ряде сражений и военных операций на востоке Украины, самой успешной из которых считается Широкинская. В ходе боев было освобождено пять населенных пунктов (Широкино, Бердянское, Лебединское, Коминтерново, Павлополь), а линию фронта отброшено на 20 км от Мариуполя.