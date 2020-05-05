9 Мая на "Интере" – спецпроекты к 75-летию Победы

День Победы – особенный праздник для большинства из нас. Это праздник памяти, уважения и благодарности нашим героическим предкам – солдатам-победителям. 9 Мая телеканал "Интер" подготовил для своих зрителей, друзей и единомышленников спецпроекты, посвященные 75-летию Великой Победы.

"Какие бы проблемы мы ни переживали даже сейчас, это не сравнить с тем, что пережили наши дедушки и бабушки во время Великой Отечественной войны, на что им пришлось идти, чтобы наступил мир, именно тот мир, который они защищали и за который умирали. Поэтому и наш концерт "Победа. Одна на всех", и весь эфир 9 Мая — это о подвиге этих людей и о бескомпромиссности, о которой мы все должны помнить. Потому что только бескомпромиссность в важных, принципиальных ситуациях позволяет сохранить правду и позволяет победить", - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Телемарафон "Наша Победа"

9 Мая на "Интере" начнется в 7:00 с многочасового телемарафона "Наша Победа", ведущими которого будут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителей ждут сюжеты о битвах и событиях, которые изменили ход Великой Отечественной войны, репортажи из разных стран мира и трогательные истории людей, которые приближали Победу.

В рамках марафона выйдут сюжеты о первом дне войны и о капитуляции Германии, о блокаде Ленинграда и о лагерях смерти, о взятии города-крепости Кенигсберга и боях на Курской дуге, а также – об освобождении Киева, Сталинграда, Одессы, Вроцлава, Праги и других городов. Журналисты "Интера" побывали на родине партизана-разведчика Вали Котика – в городе Шостка – и узнали, как земляки хранят память о самом юном Герое СССР.



Также в праздничном телемарафоне – история о подвиге музыкантов, которые наперекор врагам в блокадном Ленинграде сыграли Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, и рассказ об известном гимнасте Викторе Чукарине, прошедшем 17 концлагерей, а после войны завоевавшем 11 медалей. А еще – сюжеты о священнослужителях на войне, военных корреспондентах и другие эксклюзивные материалы.

Кроме того, зрители марафона узнают, как проходит марш памяти онлайн "Наш полк", который телеканал "Интер" организовал к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Марафон "Наша Победа". Фото: пресс-служба "Интер"

Любимые военные фильмы

Также в День Победы "Интер" покажет лучшие фильмы о Великой Отечественной. В 12:15 в эфире телеканала – военная драма "Шел четвертый год войны" о группе советских разведчиков. Картина снята режиссером Георгием Николаенко по повести Александра Беляева "Тайна глухого леса". В главных ролях – Людмила Савельева, Николай Олялин, Александр Збруев, Николай Еременко, Лев Дуров.

А в 13:30 смотрите легендарный фильм "В бой идут одни "старики", в котором Леонид Быков исполнил главную роль, а также выступил режиссером и автором сценария. Также в картине сыграли Алексей Смирнов, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Владимир Талашко, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Виктор Мирошниченко, Алим Федоринский, Вано Янтбелидзе, Александр Немченко и другие. Фильм о летчиках-истребителях стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа. А его персонажи – поистине народными героями.

"В бой идут одни "старики". Фото: пресс-служба "Интер"

Военная драма "Ни шагу назад 2. На линии фронта"

В 15:00 телеканал "Интер" покажет премьеру 6-серийной военной драмы "Ни шагу назад-2. На линии фронта". Это продолжение истории о смелой деревенской девочке Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов. Вместе с суровым командиром Раем она оказывается в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия.

"Ни шагу назад 2. На линии фронта"

Концерт "Победа. Одна на всех"

В 20:30 смотрите на "Интере" большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех".

К 9 Мая телеканал "Интер" традиционно подготовил не просто концерт, а целостное музыкально-драматическое телевизионное произведение, в котором концертные номера искусно переплетены с реальными историями о Великой Отечественной войне. В него вошли лучшие номера концертов телеканала к 9 Мая за последние пять лет – 37 ярких и трогательных постановок.

Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении популярных украинских артистов: Таисии Повалий, Ирины Билык, Loboda, Олега Винника, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, групп "Братья Карамазовы", "Анна-Мария" и других исполнителей.

Концерт "Победа. Одна на всех". Фото: пресс-служба "Интер"

Ведущие концерта – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский – расскажут пронзительные истории о войне. О подвигах людей, которые, не жалея себя, вставали на защиту своей Родины. О героях, благодаря мужеству и самопожертвованию которых наш народ победил в Великой Отечественной войне.



