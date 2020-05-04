Под Кременчугом на птицефабрике задохнулись сотни тысяч кур

На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области задохнулись сотни тысяч кур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел в селе Потоки. По предварительным данным, из-за неисправности трансформаторной подстанции была обесточена "Кременчугская птицефабрика".

"Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 000 кур. Работниками Госпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по поводу массовой гибели птицы и определения механизма ее дальнейшей утилизации на 4 мая запланировано заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.

Как сообщали Українські Новини, под Николаевом перевернулась фура, полная курей: движение заблокировано, птицы разбрелись по полям.

Ранее также сообщалось, что в Киевской области из-за отключения света на птицефабрике погибло 100 тыс. птиц.