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04 мая 2020, понедельник, 12:33 1277
Политика 2020-05-04T14:45:04+03:00
Українські Новини
Замминистра Стадный не смог ответить на важные вопросы в прямом эфире Минобразования, - СМИ

Замминистра Стадный не смог ответить на важные вопросы в прямом эфире Минобразования, - СМИ

Анна Рудык
Егор Стадный. Фото: mon.gov.ua
Егор Стадный. Фото: mon.gov.ua

Карантин в Украине из-за вспышки коронавируса продлили до 12 мая. В связи с этим закрыты и все учебные заведения, поэтому в Министерстве образования и науки в прямом эфире решили ответить на вопросы, связанные с завершением учебного года в школах, проведением ВНО, вступительной кампанией в вузы, защитой дипломных работ и сдачей квалификационных экзаменов. Однако, многих пользователей Facebook возмутили нечеткие ответами замминистра образования Егора Стадного, который признал, что у Министерства нет пока ответов на многие вопросы, пишет РБК-Украина.

"В условиях такой напряженной ситуации к ответам никто не готов... Все происходит пробами на практике", - сказал Стадный.

В свою очередь, отвечая на обращения от творческих вузов с просьбой дать разъяснение, как проводить выпускные экзамены, которые невозможно организовать дистанционно (например, оркестровую игру) Стадный заявил, что “мы (руководство МОН, - ред.) не являемся специалистами во всем на свете... Мы хотели бы изучить опыт и не говорить, что это ответственность университетов, хотя на самом деле так и есть, и подсказать посоветовать, что надо сделать в такой ситуации, чтобы не было этого "футбола", - добавил Стадный.

Он так же не дал однозначного ответа, возобновится ли очное обучение в вузах в нынешнем году и как будет проходить выдача документов о среднем образовании. Стоит также ответить, что вопросы задавались не в прямом эфире, а были присланы подписчиками заранее.

Ранее министерство, в ответ на просьбы вузов разработать и утвердить механизм надежной идентификации студентов при проведении аттестационных экзаменов и защиты дипломных работ онлайн, рекомендовало им самостоятельно выбирать форму идентификации и программное обеспечение, а студентов призвало руководствоваться академической добропорядочностью и не использовать плагиат.

Напомним, в предыдущем видеобращении Стадный советовал выпускникам школ сразу отбросить для поступления "те учебные заведения, в которых дают и берут взятки". При этом, он не уточнил, о каких вузах идет речь и не объяснил, почему МОН не лишил их лицензии.

Как писало РБК-Украина, в принятых парламентом изменениях в закон о бюджете на 2020 год, помимо защищенных статей расходов, таких как заработные платы и стипендии, сохранены 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований.

Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования. Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что Министерство стремится скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения кредитных средств от Всемирного банка.

Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

При формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадный. После увольнения правительства Гончарука Стадный сохранил должность замминистра образования, в то время как его супруга Ирина Шевченко покинула должность замминистра здравоохранения после назначения министром Максима Степанова.

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