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03 мая 2020, воскресенье, 11:48 1287
Силовые структуры 2020-05-03T11:50:44+03:00
Українські Новини
В Мали погиб украинец из Иностранного легиона Франции

В Мали погиб украинец из Иностранного легиона Франции

Надежда Комендантова
Франция, Военный, Гибель, Мали, Военные операции, Украинец, заграничный украинец, гибель украинцев
Украинец Дмитрий Мартынюк погиб во время операции в Мали. Фото: Минобороны Франции
Украинец Дмитрий Мартынюк погиб во время операции в Мали. Фото: Минобороны Франции

Военнослужащий Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк 1 мая в госпитале скончался от полученных ранее ранений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Франции.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства.

Он находился в госпитале французской армии и 1-го мая скончался от полученных раненых.

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", - говорится в заявлении Минобороны Франции.

Французский министр Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.

Как сообщали Українські Новини, Украина может принять участие в миротворческой операции в Мали.

Конвой ООН подорвался на мине в Мали, четыре миротворца погибли.

Также в Мали террористы напали на лагерь ООН, погибли не менее восьми миротворцев.

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