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02 мая 2020, суббота, 16:48 456
Происшествия 2020-05-02T16:48:48+03:00
Українські Новини
Возле метро "Левоборежная" и гостиницы "Турист" произошел пожар

Возле метро "Левоборежная" и гостиницы "Турист" произошел пожар

Надежда Комендантова
Пожар, Пожарные, Пожар в Киеве

В то время, как В субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек, в Киеве возле станции метро "Левобережная" произошел пожар.

Об этом сообщает корреспондент  Українських Новин с места проишествия.

В частности, по улице Раиы Опипной во дворе многоэтажки напротив гостиницы "Турист" загорелись брошенные на кучу сухие ветки. Пожар перебросился на растущие рядом березы. 

В ликвидации пожара задействована 1 пожарная машина. 

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Позже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.

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