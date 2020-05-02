Возле метро "Левоборежная" и гостиницы "Турист" произошел пожар

В то время, как В субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек, в Киеве возле станции метро "Левобережная" произошел пожар.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места проишествия.

В частности, по улице Раиы Опипной во дворе многоэтажки напротив гостиницы "Турист" загорелись брошенные на кучу сухие ветки. Пожар перебросился на растущие рядом березы.

В ликвидации пожара задействована 1 пожарная машина.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Сергея Долженкова, Евгения Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В Черноморске недовольные оправдательным приговором по отношению к фигурантам "дела 2 мая", пытались штурмовать здание суда.

Позже стало известно, что двух оправданных фигурантов дела "2 мая" снова арестовали.