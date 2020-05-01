Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

В четверг, 30 апреля, в Полтаве скончалась певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ей было 56 лет. Об этом сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов в Instagram.

"Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы "Фристайл", ее голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни", - написал Кузнецов.



Первый концерт группы состоялся 16 мая 1989 года в Барнауле. Второй альбом был записан всего за три недели в июле 1989 года. В нем появился хит Анатолия Розанова и Сергея Кузнецова "Я тебе не верю" в исполнении Нины Кирсо (видеоклип, снятый на эту песню киевским режиссером Татьяной Миллер, часто транслировался на разных телеканалах).



В 2005 году группа выпустила альбом-сборник "Капелька. Любимые песни", в который вошли 17 песен, спетых Ниной Кирсо в разные годы, в том числе три абсолютно новых номера. С этого же года более 100 радиостанций ротируют новые песни группы "Фристайл": "Капелька", "А я тебя любила", "Падали снежинки", "Это все тебе кажется" и др.

Коллектив стал Лауреатом Международных музыкальных премий "Золотая шарманка" и "Песни моря", участвовал в больших сборных концертных программах "Дискотека СССР", "Дискотека 1980-х", "Дискотека 1990-х", "Мираж — 18 лет", "Кумиры 1990-х" и "Песни 1990-х".



1 июня 2018 года солистка группы Нина Кирсо перенесла тяжелейший инсульт. Какое-то время "Фристайл" работал чисто мужским составом, было проведено несколько благотворительных концертов с участием звезд украинской эстрады. Все сборы с этих концертов были перечислены на лечение Нины. По заключению врачей, Нина Кирсо уже не могла вернуться к активной жизни, и с февраля 2019 года в группе Фристайл новая солистка Ната Недина.