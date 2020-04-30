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30 апреля 2020, четверг, 23:47 12 Мнение
Экономика 2020-04-30T23:47:01+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Нацбанк и Минфин придумали механизм скрытой эмиссии

Вячеслав Чечило: Нацбанк и Минфин придумали механизм скрытой эмиссии

Валерия Драгомирова
Вячеслав Чечило. Фото: Украина. ру
Вячеслав Чечило. Фото: Украина. ру

Нацбанк и Минфин придумали механизм скрытой эмиссии. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Вячеслав Чечило. 

"Нацбанк сегодня выдал банкам первые кредиты рефинсирования в рамках своей новой антикризисной программы - по ставке на уровне учетной ставки НБУ (8%). Позавчера Минфин размещал ОВГЗ под 11,3%. Эх, жаль, что я не банкир.

З.Ы. Это не просто 3% ни за что. Это, походу, механизм скрытой эмиссии. Потому что банки будут брать у НБУ и одалживать Минфину. Потом под залог ОВГЗ будут брать у НБУ еще и одалживать Минфину еще. И так до победного конца - пока ставки на сравняются. Но даже после этого можно перекачивать деньги из НБУ в Минфин просто обязав госбанки делать это без всякой прибыли - пока бюджет не насосется дешевых денег", - написал он. 

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