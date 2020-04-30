Сергей Дидковский: Метро пора уже открывать, а то пробки страшные

Своим видением общественно-экономической ситуации в Украине в условия пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Не вижу причин переживать о том, что руководство государства захотело поиграть в рабовладельцев и устроить торговлю украинскими работниками в другие государства.

Поиграют и перестанут. Когда заробитчане действительно начнут ехать через границы в Польшу, Германию и другие страны.

С карантином так же. Метро уже пора открывать, кстати. А то пробки страшные, как вы видите. Потому что человек - существо не только социальное, но еще и экономическое.

Человеку деньги нужны. Ну, это такие штуки, которые разные люди передают друг другу в обмен на товары и услуги. Бывают как бы как прямоугольные бумажки с картинками, а бывают типа виртуальные.

По изначальному замыслу - гарантийная бумажка от банка, что у вас есть золото в наличии, но там потом по ходу истории все поменялось, но суть плюс-минус осталась.", - отметил Сергей Дидковский.