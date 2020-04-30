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30 апреля 2020, четверг, 14:49 20 Мнение
Общество 2020-04-30T14:49:01+03:00
Українські Новини
Сергей Дидковский: Метро пора уже открывать, а то пробки страшные

Сергей Дидковский: Метро пора уже открывать, а то пробки страшные

Павел Твердохлиб
Экономика, Пандемия, Общество, Коронавирус, Дидковский
Сергей Дидковский. Фото: facebook/didkovsky
Сергей Дидковский. Фото: facebook/didkovsky

Своим видением общественно-экономической ситуации в Украине в условия пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Не вижу причин переживать о том, что руководство государства захотело поиграть в рабовладельцев и устроить торговлю украинскими работниками в другие государства.

Поиграют и перестанут. Когда заробитчане действительно начнут ехать через границы в Польшу, Германию и другие страны.

С карантином так же. Метро уже пора открывать, кстати. А то пробки страшные, как вы видите. Потому что человек - существо не только социальное, но еще и экономическое.

Человеку деньги нужны. Ну, это такие штуки, которые разные люди передают друг другу в обмен на товары и услуги. Бывают как бы как прямоугольные бумажки с картинками, а бывают типа виртуальные.

По изначальному замыслу - гарантийная бумажка от банка, что у вас есть золото в наличии, но там потом по ходу истории все поменялось, но суть плюс-минус осталась.", - отметил Сергей Дидковский.

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