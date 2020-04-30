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  • Вячеслав Чечило: Власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов
30 апреля 2020, четверг, 10:21 47 Мнение
Политика 2020-04-30T10:21:01+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов

Вячеслав Чечило: Власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов

Сергей Паламаренко
Доверие, Власть, Общество, Зеленский, Чечило
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Журналист Вячеслав Чечило констатировал, что общество в Украине хоть и давно кардинально разделено по политическим приоритетам и убеждениям, в последнее время все более становится единым в недоверии к действующей власти. Об этом Чечило заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Новая власть целый год занималась тем, что по очереди выбешивала различные группы населения. В результате сложилась занятная ситуация, когда власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов.

Рейтинг Зеленского ещё держится на аполитичном «болоте», до сих пор умудряющемся видеть в нем Голобородько. Но политически активная часть населения уже поставила жирный крест. А с таким багажом в украинской политике долго не живут.», - резюмировал свою заметку Чечило.

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