Вячеслав Чечило: Власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов

Журналист Вячеслав Чечило констатировал, что общество в Украине хоть и давно кардинально разделено по политическим приоритетам и убеждениям, в последнее время все более становится единым в недоверии к действующей власти. Об этом Чечило заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Новая власть целый год занималась тем, что по очереди выбешивала различные группы населения. В результате сложилась занятная ситуация, когда власть одинаково ненавидят и презирают все - от ватников до упоротых порохоботов.

Рейтинг Зеленского ещё держится на аполитичном «болоте», до сих пор умудряющемся видеть в нем Голобородько. Но политически активная часть населения уже поставила жирный крест. А с таким багажом в украинской политике долго не живут.», - резюмировал свою заметку Чечило.