Игорь Гужва: Полиция не оштрафовала митинг со Стерненко на Банковой, зато оштафовала протестующих у Кабмина пр

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказал свое мнение о двойных стандартах Национальной полиции Украины при наложении штрафов за несоблюдение правил общенационального карантина для предотврещения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

УПЦ проводят богослужения с верующими на Пасху - полиция возбуждает уголовные дела за нарушение карантина. Предприниматели вышли протестовать под Кабмин (повод - карантин в нашей стране не для всех: "Эпицентр" работает, мелкие кофейни - нет, так зачем тогда карантин?) - вызвали полицию и эвакуаторы.

Какой-то мужик на этой акции решил напоить народ кофе из кофемобиля - приехало его штрафовать за нарушение карантина руководство Госпотребслужбы в Киеве.

"Активисты" во главе Стерненко и Ко собрались под Офисом Президента, а потом пошли кошмарить генпрокурора Венедиктову под окна ее дома - к ним вышла пресс-секретарь Президента, вышел прокурор, выслушали требования, пообщались.

А полиция заявила, что штрафовать "активистов" за нарушение карантина не будет. Вот такой у нас карантин.