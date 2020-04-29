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29 апреля 2020, среда, 16:53 1324 Мнение
Силовые структуры 2020-04-29T16:57:07+03:00
Українські Новини
Игорь Гужва: Полиция не оштрафовала митинг со Стерненко на Банковой, зато оштафовала протестующих у Кабмина пр

Игорь Гужва: Полиция не оштрафовала митинг со Стерненко на Банковой, зато оштафовала протестующих у Кабмина предпринимателей

Сергей Паламаренко
Карантин, Игорь Гужва, Страна.ua, Нацполиция Украины
Игорь Гужва. Фото: Facebook/Игорь Гужва
Игорь Гужва. Фото: Facebook/Игорь Гужва

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказал свое мнение о двойных стандартах Национальной полиции Украины при наложении штрафов за несоблюдение правил общенационального карантина для предотврещения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

УПЦ проводят богослужения с верующими на Пасху - полиция возбуждает уголовные дела за нарушение карантина. Предприниматели вышли протестовать под Кабмин (повод - карантин в нашей стране не для всех: "Эпицентр" работает, мелкие кофейни - нет, так зачем тогда карантин?) - вызвали полицию и эвакуаторы.

Какой-то мужик на этой акции решил напоить народ кофе из кофемобиля - приехало его штрафовать за нарушение карантина руководство Госпотребслужбы в Киеве.

"Активисты" во главе Стерненко и Ко собрались под Офисом Президента, а потом пошли кошмарить генпрокурора Венедиктову под окна ее дома - к ним вышла пресс-секретарь Президента, вышел прокурор, выслушали требования, пообщались.

А полиция заявила, что штрафовать "активистов" за нарушение карантина не будет. Вот такой у нас карантин.

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