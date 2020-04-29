НААУ начала благотворительный проект помощи адвокатам в условиях карантина

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова сообщает, что НААУ начинает благотворительный проект помощи адвокатам, в условиях карантина из-за пандемии коронавируса оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке.

Помощь пока получат три наиболее пострадавшие от COVID-19 области - Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская. Именно они стали эпицентрами поражения в Украине. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Для этого НААУ на средства Благотворительного фонда помощи адвокатам закупает продуктовые наборы на каждую область. Они будут переданы в Советы адвокатов регионов. Доставлять их в каждый дом молодежи адвокаты и адвокаты региональных отделений "UNBA NextGen". Прежде всего, помощь получат адвокаты старшего поколения и те, кто из-за карантина остались без средств к существованию.

Председатель НААУ, РАУ отметила, что, к сожалению, органы адвокатского самоуправления не могут оказывать непосредственное денежную помощь, поэтому было решено поддержать коллег в неденежной форме за счет средств Благотворительного фонда.

Лидия Изовитова обратилась к региональных советов других областей и призвала таким не простой время сплотиться и помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Также Председатель НААУ призвала всех адвокатов присоединиться к этой благотворительной инициативе и при возможности перечислить средства на счет благотворительного фонда для поддержки старшего поколения.

"С вашей неравнодушием и сочувствием мы можем помочь многим нашим коллегам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Они будут не только продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Они будут иметь веру в завтрашний день, а главное - чувствовать надежное плечо своих коллег ", - обратилась к адвокатам Лидия Изовитова.

Благотворительные взносы можно перечислить на счет ВБО "Благотворительный

фонд помощи адвокатам "по реквизитам:

ПАО "ПроКредитБанк"

МФО 320984 Код ЕГРПОУ 39274335

р / с UA833209840000026008210332955

Назначение платежа: COVID-19: Благотворительная помощь адвокатам